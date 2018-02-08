Елена Лапушкина приняла участие в подведении итогов акции «Женщина года»

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«Сегодня уже никого не удивляет, что женщины работают наравне с мужчинами, становятся успешными руководителями, достигают серьезных высот в самых различных отраслях. Зачастую именно представительницы прекрасного пола являются примерами ответственного отношения к работе и профессионализма, оставаясь при этом женственными, внимательными и заботливыми», - сказала Елена Лапушкина.Напомним, что акция проводится общественной организацией «Союз женщин городского округа Самара». Традиционно победительниц определяют в семи номинациях: «Общественный деятель», «Профсоюзный лидер», «Специалист образования и науки», «Специалист здравоохранения», «Социальный работник», «Специалист производственной и непроизводственной сфер», «Представитель культуры, искусства», «Деловая женщина», «Руководитель», «Защитник Отечества», «Служащий правоохранительной сферы».В этом году из рук Главы города памятные подарки получили лауреаты номинаций «Руководитель» и «Деловая женщина». Ими стали десять участниц, среди которых работники образования, социальной сферы, здравоохранения, культуры, транспортной отрасли. Всего же за годы проведения акции ее лауреатами стали почти 200 женщин, сообщает пресс-служба администрации Самары.