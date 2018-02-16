Елена Лапушкина приняла участие в обсуждении дизайн-проектов благоустройства Промышленного района

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Напомним, что до 10 февраля самарцы вносили предложения для формирования списка общественных территорий, которые необходимо благоустроить. Заместитель главы районной администрации Равиль Гибадуллин отметил, что по результатам первого этапа в перечень попали 9 общественных территорий Промышленного района. Это парк Воронежские озера, парк Молодежный, сквер Солнечная поляна, расположенный между домами № 236-244 по Ново-Садовой, Детский сквер по улице Победа, бульвар по улице Стара-Загора от проспекта Кирова до Ново-Вокзальной, сквер по улице Димитрова у дома №115, Воронежский бульвар, сквер по улице Силина и сквер на Демократической.В ходе дискуссии жители высказали свои идеи по изменению представленных дизайн-проектов. Так в проект парка Молодежный было предложено добавить летнюю эстраду, биотуалеты, предусмотреть территорию для парковки, а также организацию лыжни в зимний период. Особое внимание горожане уделили вопросу реабилитации озера, которое когда-то было на территории парка. Глава районной администрации Владимир Чернышков заверил присутствующих, что все предложения будут учтены и добавил, что вопрос по восстановлению озера находится на особом контроле.В соответствии с проектом в парке также отремонтируют входную группу, обустроят велодорожки, установят опоры освещения вдоль пешеходных зон, озеленят территорию и выполнят ряд других работ.В проект Детского сквера по улице Победа, который предусматривает установку малых архитектурных форм, элементов уличной мебели, детского игрового и спортивного оборудования, восстановление пешеходных дорожек и работы по озеленению, жители окрестных домов попросили включить небольшую спортивную площадку и площадку для выгула собак.Глава города отметила, что вопрос по площадкам для выгула собак нуждается в особом внимании.«В соответствии с санитарными нормами площадки для выгула собак не могут быть размещены вблизи детских площадок, жилых домов, общественных учреждений и других зон общего пользования. Но практика показывает, что из-за отсутствия специализированных мест хозяевам приходится выгуливать своих питомцев в парках, скверах или дворах. Мы посмотрим, что можно сделать в этом конкретном случае и как можно изменить ситуацию в целом по городу», - сказала Елена Лапушкина.Добавим, что ранее в Промышленном районе обсудили проекты благоустройства парка Воронежские озера и сквера Солнечная поляна. Жители попросили расширить дизайн-проект парка и помимо установки малых архитектурных форм, восстановления пешеходных дорожек, обустройства велодорожек, очистки водоемов и благоустройства береговой линии, восстановления каскада падающих фонтанов предусмотреть место под хоккейную калду и отремонтировать детскую площадку.Кроме того, горожане предложили установить арт-объект в сквере Солнечная поляна, напоминающий самарцам, что именно в этом месте проходили съемки легендарного советского фильма «Тимур и его команда». Предложение было поддержано всеми участниками общественных слушаний и будет внесено в дизайн-проект.«Прежде всего хочу поблагодарить вас за то, что нашли возможность принять участие в обсуждении проектов тех общественных пространств, которые, по вашему мнению, необходимо благоустроить в первую очередь. – сказала Елена Лапушкина. – Давайте вспомним замечательную программу «Двор, в котором мы живем», инициатором которой был Дмитрий Игоревич Азаров. Президентская программа «Формирование комфортной городской среды» по сути содержит те же самые принципы – объединение жителей и приоритетность. Горожане по факту являются заказчиками тех работ, которые необходимо провести на той или иной территории».Какие именно общественные территории войдут в президентский проект «Формирование комфортной городской среды» в этом году решат жители 18 марта путем голосования. При этом общественные территории, набравшие меньшее количество голосов, не будут забыты – их благоустройством займутся в последующем, ведь программа рассчитана до 2022 года, сообщает пресс-служба администрации Самары.