Елена Лапушкина приняла участие в конференции регионального отделения ОНФ
2 октября 2018 17:47
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В мероприятии приняли участие Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Глава Самары Елена Лапушкина, Руководитель департамента по работе с УФО и ПФО ОНФ Светлана Галактинова, депутат Государственной Думы Владимир Гутенев, руководители профильных министерств и активисты.
Подводя промежуточные итоги по реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», глава региона отметил, что в этом году работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий завершены раньше, чем в 2017:
«Качественные изменения произошли по сравнению с прошлым годом: сегодня все запланированные работы уже выполнены, за исключением небольшого объема, где мы поправляем, дополняем выполненное благоустройство, в то время как в 2017 году проведение работ затянулось до декабря», - подчеркнул Дмитрий Азаров.
При явном прогрессе в реализации программы также были выявлены и общие недочеты, такие, как недобросовестность некоторых подрядчиков, недостаточная вовлеченность представителей архитектурного сообщества в разработку дизайн-проектов.
«В некоторых случаях жители самостоятельно прорабатывали проект благоустройства. По сути на собрании собственников жители утверждали лишь красивую картинку, при этом не имея полного представления о том, как в дальнейшем она будет использоваться», - сказала член Регионального штаба ОНФ в Самарской области Екатерина Гудзима.
Исправить ситуацию помогут выработанные в ходе конференции предложения: в ближайшее время будет разработана специальная «дорожная карта» включающая обязательное проведение работ по подготовке площадки к благоустройству, привлечение профессиональных архитекторов и дизайнеров к разработке проектов, а также организация большей доступности информации на каждом этапе реализации программы на каждом конкретном объекте. Кроме того, к проектированию и подготовке площадки было предложено приступать заблаговременно - не позднее, чем за год до начала ремонтных работ.
«По факту в Самаре эта работа уже ведется, главы районных администраций в плановом режиме встречаются с населением и изучают конкретные территории. Мы заинтересованы в том, чтобы все пожелания жителей исполнялись, чтобы пространства были действительно функциональными и востребованными», - сказала глава Самары Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.
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