Елена Лапушкина приняла участие в фестивале "Дерево" в Загородном парке
21 июля 2018 14:00
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Его цель - привлечь активных горожан к благоустройству дворовых территории.
Открытые мастерские пройдут во всех районах Самары, передает пресс-служба администрации Самары.
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Сейчас за разговор по телефону во время управления автомобилем штраф составляет 1,5 тысячи рублей. Социум
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Также планируется изменить подход к методам проверок. Социум
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