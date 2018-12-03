Елена Лапушкина представила коллективу администрации Октябрьского района нового руководителя - Александра Кузнецова

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В понедельник, 3 декабря, Глава Самарыпредставила коллективу администрации Октябрьского района нового руководителя. Напомним, по итогам конкурса на замещение должности и по решению местного совета депутатов, заседание которого прошло 30 ноября, им стал. До последнего времени он занимал должность заместителя прокурора города.«Уверена, что ваши знания и принципиальный подход помогут вам выстроить качественное взаимодействие с коллегами и жителями района. Конечно, необходимо применять лучший опыт с прежнего места работы, сохранив при этом добрые традиции, сложившиеся в районе», - отметила Глава города.Новый глава районной администрации подчеркнул, что основными принципами его работы станут открытость, сохранение накопленного положительного опыта работы, а также дальнейшие качественные преобразования Октябрьского района, передает пресс-служба горадминистрации.