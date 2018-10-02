Елена Лапушкина поздравила воспитателей и учителей Самары с профессиональными праздниками

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Поздравить учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования самарских образовательных учреждений пришли Глава Самары Елена Лапушкина, председатель самарской городской Думы, заместитель министра образования и науки Самарской области, председатель Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации. На церемонии присутствовали ветераны педагогического труда, а также Народный учитель СССР, Почетный гражданин Самарской области«В жизни каждого человека учитель играет колоссальную роль. Мало есть в мире профессий сравнимых с вашей по уровню ответственности перед целыми поколениями. Быть учителем значит быть наставником и примером всегда и во всем, открывать индивидуальность и таланты ребенка, а иногда и помогать в этом родителям – за это вам огромное спасибо!», - обратиласьк педагогам.Глава города отметила, что администрация Самары уделяет огромное внимание отрасли образования: открываются новые детские сады и школы, укрепляется материально-техническая база учебных заведений.На мероприятии глава города вручила самарским педагогам нагрудные знаки «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».Благодарственными письмами главы города были награждены пять дошкольных образовательных учреждений. В этом году они стали лауреатами седьмого городского фестиваля детского творчества «Росточек», который выявил самых талантливых и артистичных воспитанников и педагогов детских садов.Представители самарской сферы образования из года в год активно участвуют и достойно представляют город в конкурсах всех уровней – от городского до всероссийского.Не стал исключением и этот год: два самарских педагога –- вошли в число победителей Всероссийского конкурса «iУчитель».Трое представителей Самары стали лауреатами Всероссийского конкурса организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» -На областном этапе конкурса «Воспитатель года» третий год подряд победителем становится воспитатель из Самары. В этом году – это, воспитатель детского сада №311 Куйбышевского района.На праздничном мероприятии лучшим работникам сферы образования Самары были также вручены Благодарственные письма городской Думы и Департамента образования города, а также грамоты Самарской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.