Елена Лапушкина поздравила сотрудников уголовного розыска с профессиональным праздником

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«Уголовный розыск – легендарное подразделение, и как любая легенда оно успело приобрести определённый образ. И то, насколько тяжел и опасен ваш каждодневные труд, знаете только вы, - обратилась глава города к собравшимся. – Славу и уважение уголовный розыск зарабатывал в течении многих лет, и за это стоит сказать отдельные слова благодарности ветеранам службы. Я хочу пожелать, чтобы, прежде всего, у каждого из вас был крепкий тыл: те люди, ради которых вам хочется беречь себя, доблестно нести службу и возвращаться домой».Также Елена Лапушкина вручила сотрудникам уголовного розыска благодарственные письма и памятные подарки за безупречное выполнение служебного долга и за вклад в дело укрепления закона и порядка на территории столицы региона.Напомним, что датой образования уголовного розыска в России считают 5 октября 1918 года. Именно в этот день коллегия НКВД РСФСР утвердила Инструкцию об организации отделов уголовного розыска, передает пресс-служба администрации Самары.