Елена Лапушкина поздравила семьи с рождением детей в первые дни 2018 года

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«Уверена, что оказанная помощь станет существенным подспорьем для молодых родителей и позволит улучшить демографическую обстановку в Самаре», - сказала Елена Лапушкина.В соответствии с новым Законом семьи при рождении первенеца будут получать ежемесячные денежные выплаты.По словам главного врача больницы им. Пирогова Александра Вавилова, в ночь с 31 декабря на 1 января в родильном отделении появилось на свет 4 малыша.Всего же за три дня нового года в городских больницах родилось 80 детей. Такое количество новорожденных – продолжение положительной динамики, которая была достигнута в демографической ситуации в прошлом году: впервые с 2000 года численность детей в Самаре превысила 200 тысяч.«Нет никаких сомнений, что благодаря маленьким самарцам наш город станет еще более светлым и жизнерадостным. Ведь именно от них зависит наше будущее», - добавила Глава города, сообщает пресс-служба администрации Самары.