Елена Лапушкина поздравила самарцев с наступающим 2019 годом!

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Поздравляю вас с наступающим 2019 годом! Пусть в нем будет много приятных событий и ярких впечатлений, пусть рядом с вами всегда будут родные и близкие люди, а в доме царит согласие! Я желаю всем здоровья, счастья и успеха во всем!", - написала глава города в Твиттере.