Елена Лапушкина поздравила с днем рождения Почетного гражданина города Елену Шпакову

344

«Искренне желаю Вам оставаться таким же активным, жизнерадостным и молодым душой человеком. Город любит Вас и благодарит за то, что именно Вы подарили ему возможность гордиться самым вкусным в мире шоколадом», - сказала Елена Лапушкина.Елена Васильевна поделилась с главой Самары воспоминаниями о работе на шоколадной фабрике, которой руководила больше 20 лет, и подарила книгу «Россия –любовь моя», рассказывающую об истории создания шоколадной фабрики.Елена Лапушкина предложила Елене Васильевне увидеться еще раз – принять участие во встрече Главы города с Почетными гражданами, запланированной на ближайшее время, сообщает пресс-служба администрации Самары.