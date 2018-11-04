Елена Лапушкина поздравила детский музыкальный театр «Задумка» с юбилеем

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«Без вашего участия трудно представить знаковые для города мероприятия, будь то День Победы, День города, всевозможные фестивали и, конечно, Чемпионат мира по футболу, - отметила Елена Лапушкина. – «Задумка» - это настоящий бренд Самары, и я желаю вам и дальше идти с задумкой по жизни, завоевывать новые сценические площадки, чтобы в каждом уголке нашей необъятной страны и всего мира аплодировали вам, нашим талантливым землякам».Напомним, что детский музыкальный театр «Задумка» был создан в 1973 году как хореографический ансамбль. За время существования он стал крупнейшим детским творческим коллективом Самарской области. Сегодня в «Задумке» занимается более 400 юных артистов, объединенных искренней любовью к танцам, музыке и увлеченных общим делом. Репертуар театра включает 10 полноценных спектаклей, более 100 современных, народных и эстрадных танцев и более 200 разноплановых вокальных номера.За годы своей деятельности театр «Задумка» завоевал множество наград: 138 Гран-при, 807 наград I степени, 371 награды II степени, 198 награды III степени самых престижных Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей, передает пресс-служба горадминистрации.