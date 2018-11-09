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Новости /  Общество /  Социум  

Елена Лапушкина посетила соцучреждения для людей с ограниченными возможностями здоровья

9 ноября 2018 16:08
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Елена Лапушкина подчеркнула, что несмотря на проделанную работу по созданию безбарьерной среды, городу еще многое предстоит сделать в этом направлении.
Глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание, в рамках которого посетила городские учреждения социальной сферы, оказывающие помощь и поддержу людям с инвалидностью.

Отправной точкой совещания стал центр инклюзивного творчества, который недавно обрел свой дом:

«До настоящего момента у студии не было своего помещения, и занятия приходилось проводить в разных учреждениях, что доставляло ряд неудобств. Мы благодарны школе №76, центру «Воскресенье», Дворцу ветеранов, юношеской библиотеке и другим организациям, которые предоставляли нам площадки для проведения занятий, но теперь благодаря вашей помощи, Елена Владимировна, у нас появился свой дом, чему мы безмерно рады», - сказала руководитель студии инклюзивного творчества Екатерина Сизова.

Центр инклюзивного творчества выбрал из предоставленных муниципалитетом вариантов помещение по адресу улица Стара-Загора, 140. По окончании ремонтных работ в помещении площадью 188 квадратных метров будут организованы занятия танцевальной студии «Soul&Dance», театральной студии «Мирок», мастерской прикладного творчества, психологической мастерской, и студии вокальной терапии.

«Оборудование студии, в которой занимаются люди с инвалидностью, требует особого отношения. К таким помещениям предъявляются повышенные требования от всех контролирующих органов, в том числе от пожарного надзора, что влечет за собой увеличение стоимости ремонтных работ. Мы не имеем возможности выполнить весь комплекс работ за счет собственных средств, поэтому просим вас оказать содействие», - обратилась Екатерина Сизова к Главе города.

«Людям с такой активной жизненной позицией, с безмерным желанием поддерживать других в непростой ситуации, нужно помогать. Мы обязательно это сделаем, в том числе при содействии меценатов, - сказала Елена Лапушкина. – Начнем с решения конкретных задач: необходимо просчитать стоимость оборудования с учетом требований всех норм безопасности и предложить максимально подходящий вариант», – обратилась Глава города к руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлане Найденовой.

Посетила Елена Лапушкина и колл-центр, в котором принимают заявки на предоставлении услуг социального такси. Сотрудники центра – люди с инвалидностью - рассказали Главе, что в день они обрабатывают более 200 заявок:

«Услуга очень востребована, особенно у людей, страдающих болезнью почек. Три раза в неделю они вынуждены посещать медицинские учреждения, чтобы пройти процедуру гемодиализа».

Социальное такси предоставляется таким людям бесплатно, каждая заявка заносится в базу и передается организации, которая осуществляет перевозки. Иногда из-за большого количества заказов людей объединяют и доставляют в больницу на одной машине.

«Статистика печальна: количество людей, страдающих болезнью почек, с каждым месяцем увеличивается, при этом автопарк организации растет меньшими темпами. При этом у нас не было ни одного случая, когда бы мы отказали в предоставлении социального такси или привезли человека в пункт назначения с опозданием. Мы также стараемся учесть пожелания заявителей относительно машины и водителя, с которым им хотелось бы совершить поездку», - сказала Светлана Найденова.

Побывала Елена Лапушкина и в одной из старейших городских организаций инвалидов-колясочников - в «Деснице». За двадцать лет существование общество многое сделало для создания безбарьерной среды в городе, для того, чтобы поменять отношение самарцев к людям с инвалидностью. На счету «Десницы» - проведение уроков добра со школьниками, оказание юридической помощи и помощи при поиске работы людям с инвалидностью, проведение курсов компьютерной грамотности, различных семинаров и тренингов. Также в организации действует мастерская по ремонту инвалидных колясок – сюда везут коляски со всей области, чтобы получить бесплатную помощь.

«Ремонтом занимается всего один мастер, и в месяц ему приходится выполнять огромное количество заказов, ведь мы не можем отказать людям», - рассказал руководитель ассоциации Евгений Печерских.

Елена Лапушкина предложила расширить штат – набрать несколько человек и провести для них обучающие семинары.

«Если у вас есть желание взять себе в помощники еще пару человек и научить их вашему полезному ремеслу – сообщите нам об этом, мы окажем содействие», - обратилась Елена Лапушкина к членам «Десницы».

Подводя итоги совещания, Елена Лапушкина подчеркнула, что несмотря на проделанную работу по созданию безбарьерной среды, городу еще многое предстоит сделать в этом направлении:

«Есть вещи, которые решаются одним телефонным звонком, а есть капиталоемкие вопросы, требующие длительной и детальной проработки. Многие вопросы нам под силу решить только совместными усилиями, и именно их мы вынесем на совещание Правительства Самарской области по вопросам социальной сферы, которое состоится в ближайшее время. Мы будем искать дополнительные средства, социальных партнеров и рассматривать всевозможные пути, чтобы и дальше развивать безбарьерную среду в Самаре», передает пресс-служба администрации Самары.

Фото:  пресс-служба администрации Самары
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