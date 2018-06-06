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Новости /  Общество /  Социум  

Елена Лапушкина посетила муниципальные детские оздоровительные учреждения

6 июня 2018 17:27
В среду, 6 июня, в лагере «Волжский Артек» подвели итоги XXI городского фестиваля детского творчества «Подснежник». Поздравить одаренных ребят, а также познакомиться с их творчеством приехали Глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской Думы Алексей Дегтев.

В этом году в фестивале, который проводится среди детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или попавших в трудную жизненную ситуацию, приняло участие более 2 000 молодых дарований.

Тематика юбилейного фестиваля – Чемпионат мира по футболу FIFA 2018TM. Именно этому спортивному событию были посвящены авторские стихи, творческие и танцевальные номера, песни и произведения декоративного-прикладного творчества.

«Вы еще так молоды, но уже добились значительных результатов в творчестве! Вы, безусловно, талантливые ребята, но кроме этого у вас еще есть огромное трудолюбие и вкус к жизни. Вашей энергии и целеустремленности можно только позавидовать», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова отметила, что за годы существования фестиваль помог раскрыть таланты 43 000 ребят. Среди них - Ангелина Сергеева, Василина Кукушкина, Антон Стрижаков, Людмила и Наталья Волковы, Николай Шевчук, Наталья Рогожкина, Александр Солдаткин, Никита Транцев, Максим Башаркин, Артем Демихов. Сейчас все они – профессиональные артисты, многие из которых работают на ведущих площадках страны и региона.

Осмотрев территорию «Волжского Артека», Елена Лапушкина оценила условия летнего отдыха детей в других муниципальных учреждениях. В спортивно-оздоровительном туристическом центре «Олимп» Глава города посетила корпус для маломобильных ребят, спортивные площадки и медицинский корпус.

Строительство медкорпуса на территории спортивного центра началось еще в 2011 году, но из-за недостатка средств было приостановлено спустя два года. Работы возобновили в 2015 году благодаря муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара». В настоящее время основные этапы выполнены, подрядчику необходимо выполнить благоустройство прилегающей территории и оснастить корпус оборудованием. Средства на эти работы уже выделены.

Также Глава города осмотрела и территорию лагеря санаторного типа «Волжанка». Елена Лапушкина отметила, что корпус оснащен всем необходимым для комфортного отдыха и оздоровления детей: в лагере оборудована современная многофункциональная спортивная площадка с антитравматическим покрытием, зона отдыха, игровые площадки, столики с навесами, летняя эстрада, открыт медицинский кабинет «Спелеокамера», работают массажный, процедурный кабинеты, а также проводятся целый комплекс оздоровительных программ для детей с нарушением осанки, заболеваниями нервной, эндокринной систем и органов пищеварения, сообщает пресс-служба администрации Самары.

 
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