Елена Лапушкина посетила дом на улице Молодежной, 8

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В воскресенье, 27 января, глава Самарысрочно выехала на Молодежную, 8. Жители пожаловались на отсутствие отопления в части квартир. Этот дом попал под отключение в результате аварии на улице Ташкентской.В ходе изучения ситуации выяснилось, что виной стали непрофессиональные действия и неграмотная организация работ управляющей компании «ПЖРУ Приволжского микрорайона».«Безусловно, по итогам этой ситуации будут сделаны конкретные выводы в отношении этой управляющей компании. Все жалобы жителей зафиксированы специалистами администрации», - подчеркнула глава города.Она подвергла критике директора УК, который также приехал на проблемный дом. Накануне вечером его сотрудники запустили тепло в дом, однако не довели работу до конца, в результате чего из 28 стояков в 8 горячая вода не поступала. Кроме того, у управляющей компании отсутствовала необходимая техническая документация для проведения работ.Как рассказал заместитель руководителя Департамента городского хозяйства и экологиив доме имеются незаконные перепланировки: были установлены батареи для отопления лоджий. Из-за длительного отсутствия тепла они были заморожены.«Такая же ситуация из-за незаконного обогрева лоджий возникла на ул. Солнечной. Ведем поиск жителей, чтобы отогреть стояки в квартирах и запустить отопление. В дальнейшем нужно обследовать каждую квартиру, чтобы обеспечить допуск к системе теплоснабжения и привести в соответствие с законом перепланировки. Для этого будут приняты все необходимые меры, вплоть до судебных разбирательств», — заявил Юрий Козельский.Елена Лапушкина также отметила, что после устранения аварии в Кировском районе поступает много жалоб на отсутствие тепла в отдельных квартирах и даже комнатах. Елена Лапушкина подчеркнула, что все такие обращения должны браться на контроль и отрабатываться в первую очередь. Она также поручила привлечь к работе бригады управляющих компаний из других районов, чтобы подать тепло во все квартиры в кратчайшие сроки, передает пресс-служба горадминистрации.