Елена Лапушкина посетила Мастрюковские озера, чтобы пообщаться с участниками молодежного форума «iВолга-2018»
30 июля 2018 22:29
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Во время обзорной экскурсии Елена Лапушкина побывала на выставке проектов в сфере инноваций и технического творчества, посетила инклюзивный городок и основные площадки Фестивального парка. Затем Глава города пообщалась с участниками форума и ответила на интересующие вопросы.
Большая часть вопросов касалась темы местного самоуправления и возможности построить карьеру на муниципальной службе. На федеральном и региональном уровнях разрабатываются специальные программы по поиску и привлечению талантливых специалистов. Елена Лапушкина рассказала, что Самара не осталась в стороне и также заинтересована в обновлении и омоложении кадрового состава.
«От того, как работает каждый конкретный чиновник, во многом зависит не только жизнь города в целом, но и каждого из нас, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Понимая то, что за молодыми людьми будущее города, региона и всей страны, мы решили усилить работу с кадровым потенциалом и в этом году запустили проект «Самарская траектория роста».
Проект реализуется по трем направлениям: работа с действующим кадровым резервом, создание оперативного кадрового резерва на замещение должностей руководителей муниципальных предприятий и открытие «Молодежной лиги управленцев». Члены лиги – это молодые люди, которые готовы трудиться на благо города и предлагать реальные идеи для его развития.
Глава города отметила, что проект хоть и молодой, но результативный: двое членов «Молодежной лиги управленцев» стали муниципальными служащими и еще двое членов оперативного резерва стали руководителями муниципальных предприятий. В процессе диалога выяснилось, что ребята из «Молодежной лиги» активно проявляют себя и на форуме: они не только выступают в качестве участников, но и занимаются организационной работой.
Не обошлось на форуме и без насущных городских вопросов: студенты Самарского университета поинтересовались у Главы областной столицы, возможно ли изменить схему движения трамвая №13.
«Мы бы очень хотели, чтобы тринадцатый трамвай не заканчивал свой маршрут в Постниковом овраге, а проезжал чуть дальше - по Ново-Садовой до разворотного кольца рядом с «Апельсином». Это значительно облегчило бы жизнь студентам и преподавателям», - подметили студенты.
«В ближайшее время мы обсудим этот вопрос и, если продление маршрута не вызовет никаких технический трудностей, то мы это сделаем», - ответила Глава города.
Во время диалога обсудили и работу властей в период Чемпионата мира по футболу. Участников форума интересовало, как проходила подготовка города к проведению такого масштабного события.
«Это была работа 24 часа в сутки. Много идей по организации мероприятий для наших гостей и жителей города приходили уже в процессе Чемпионата. Органы власти всех уровней - муниципальные, региональные и федеральные – единой командой работали на результат, чтобы Чемпионат мира в Самаре прошел на высочайшем уровне. И в этом, я считаю, главная заслуга Дмитрия Игоревича Азаров».
В завершении встречи Елена Лапушкина вручила почетные грамоты некоторым участникам форума. Так за вклад в молодежную политику были награждены депутат от Волжского района Максим Кануев и руководитель смены «Политика и молодежное самоуправление» Елена Кудашева. Особо отметила Глава города руководителя инклюзивного городка Алексея Транцева: благодаря его стараниям Росмолодежь назвала «iВолгу» форумом с наилучшей инфраструктурой для людей с ограниченными возможностями здоровья.
«Я впервые побывала на «iВолге в качестве гостя – до этого я находилась по ту сторону форума, среди организаторов, которые со стороны Администрации помогали при его подготовке, - поделилась Елена Лапушкина. – Общение с вами, такими молодыми и энергичными людьми, вдохновило меня и натолкнуло на новые мысли. Думаю, со многими из вас мы продолжим взаимодействовать и возьмем в работу ваши проекты», передает пресс-служба администрации Самары.
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