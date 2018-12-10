Елена Лапушкина поручила пересмотреть подход к применению реагентов на улицах города

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Елена Лапушкина поручила пересмотреть подход к применению реагентов на улицах городаВ понедельник, 10 декабря, в городской Администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной состоялось еженедельное рабочее совещание, на котором обсудили работу по ликвидации последствий снегопада, прошедшего в выходные.Руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин доложил Главе, что на уборку городских улиц в ночную смену вышли 150 единиц техники и 119 человек. Днем для того, чтобы не создавать пробки на дорогах, в работе было задействовано меньшее количество спецтехники и людей: на расчистку направили 130 машин и 100 человек. Общими усилиями за минувшие выходные было убрано и вывезено почти 3 000 тонн снега.Олег Ивахин также рассказал, что кроме механической расчистки проезжей части и тротуаров, специалист проводили противогололедную обработку асфальтового покрытия:«Улично-дорожную сеть обрабатываем песко-соляной смесью, либо реагентом в соответствии с установленными нормами: от 40 до 60 граммов на квадратный метр. Обработка делается для того, «расплавить» снег, не дать образоваться наледи, которая провоцирует ДТП и рост травматизма у пешеходов», - пояснил руководитель департамента.Елена Лапушкина обратила внимание Олега Ивахина на то, что увеличилось число жалоб от горожан: самарцы просят снизить объем реагентов, используемых при обработке городских улиц:«Необходимо пересмотреть подход к применению реагентов: в тех случаях, где это возможно, снижайте их количество, делайте упор на механическую уборку, - поручила Глава города руководству департамента. – Кроме того, после использования реагентов нужно оперативнее убирать с улиц растаявший снег, особенно на пешеходных переходах, остановках и тротуарах», передает персс-служба горадминистрации.