Елена Лапушкина поручила перебросить дополнительные бригады на дома Промышленного и Кировского районов

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Напомним, что аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 1000 мм были завершены еще в четверг, 24 января. В этот же день подача тепла была начата во все здания, находившиеся в зоне отключения. Но из-за неграмотных действий управляющих компаний отопление в отдельные подъезды, квартиры или комнаты домов Промышленного и Кировского районов до сих пор не поступило.Сейчас еще достаточно адресов, по которым поступают обращения от граждан об отсутствии отопления в стояках. При этом зачастую жители не могут дозвониться до управляющих компаний и услышать комментарии о сроках выполнения работ, что приводит к обоснованным претензиям. Поэтому оптимизируйте работу вашей районной диспетчерской службы: у нее должна быть самая актуальная информация по графику работ на каждом проблемном адресе. Кроме того, отправляйте на места сотрудников администрации и управляющих микрорайонами, пусть они рассказывают людям о сроках подачи тепла и контролируют работу слесарей», - поручилаглаве администрации Промышленного районаДля того, чтобы максимально оперативно решить все точечные вопросы, Елена Лапушкина поручила первому заместителю главыи руководителю Департамента городского хозяйства и экологиипривлечь специалистов из других управляющих компаний города и сформировать из них бригады.«После того, как тепло поступит во все дома, разберем каждый случай отдельно, будем делать организационные и кадровые выводы. Но уже сейчас видны системные проблемы. Например, у некоторых управляющих компаний даже нет схемы теплоснабжения домов, что точно недопустимо. Окажите содействие всем управляющим компаниям в этом вопросе – поднимите архивы и передайте им схемы электро- и теплоснабжения», - поручила глава города Олегу Ивахину, передает пресс-служба горадминистрации.