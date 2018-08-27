Елена Лапушкина поблагодарила коллектив Жигулевского пивоваренного завода за работу во время ЧМ-2018

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«Ваше предприятие - на особом счету, вы бренд Самары, к вам было приковано пристальное внимание. Кроме слов благодарности за ваше гостеприимство, о котором мне неоднократно говорили гости города, я также хочу сказать вам «спасибо» за работу по благоустройству города», - отметила Елена Лапушкина.Благодарственными письмами главы города были отмечены не только сотрудники завода, но и легендарного бара и ресторана, которые, по словам президента предприятия Юрия Сапрунова, за период Чемпионата приняли рекордное количество гостей:«Бар стал знаковым местом и теперь его знает весь мир – его посетителями стали более 100 000 человек. Средний объем пива, потребленного за день, составил 8,5 тонн, а всего за месяц почти 100 тонн продукции, - рассказал Юрий Сапрунов. – Елена Владимировна, спасибо вам за внимание к нашему предприятию, за эти награды».Глава города пожелала предприятию новых рекордов и реализации поставленных целей, одной из которых является открытие музея истории предприятия. Одним из экспонатов музея может стать подарок Елены Лапушкиной, который она также вручила руководителю предприятия:«При реконструкции набережной рабочие нашли бутылку, в которую более ста лет назад разливали вашу продукцию. Я хотела бы сегодня передать ее вам, и надеюсь, что она займет достойное место в будущем музее», - сказала глава Самары, передает пресс-служба горадминистрации.