Елена Лапушкина оценила темпы и качество работ по благоустройству дворовых территорий Кировского района

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Во дворе дома на Ташкентской, 79 уже видны результаты работы специалистов: уложено новое асфальтобетонное покрытие на проезжей и пешеходной части, обновлен газон, выполнено устройство парковочных карманов и смонтированы элементы детской игровой площадки. Рабочим осталось уложить антитравматическое покрытие на территории детского городка и провести осеннюю посадку деревьев. Обновлённый двор планируют открыть 21 августа, к этому времени инициативная группа жителей реализует еще одни проект – распишет электроподстанцию, расположенную на территории двора.«Мы договорились с сетевой компанией о размещении рисунка на их объекте, нарисовали эскиз, - обратились жители к Главе. – Мы решили развить морскую тематику, которая отражена в дизайне детской площадки, изобразить пальмы и побережье».Глава города поддержала идею и поблагодарила жителей окрестных домов за проявленную инициативу.«Если жители поддерживают проект, я не могу его не согласовать. Активность вашего двора не может не радовать, надеюсь, вы не сбавите темпы и в дальнейшем будете предлагать интересные варианты развития территории, а мы их с радостью поддержим», - сказала Елена Лапушкина.На завершающей стадии находятся и работы по ремонту дворовой территории на улице Черемшанская, 158. На объекте завершены демонтажные работы, уложено новое асфальтовое покрытие, впереди работы по монтажу спортивной площадки, установке скамеек и урн, а также озеленению территории. Осматривая двор, Елена Лапушкина обратила внимание на неудовлетворительное состояние ограждения по периметру детского сада, расположенного неподалеку.«Забор находится в ненадлежащем состоянии, он может быть опасен для детишек. Департаменту образования необходимо в ближайшее время рассмотреть возможность замены или ремонта ограждения», - поручила глава города.Еще один двор благоустраивается на Зубчаниновском шоссе, 167. По словам местных жителей, отремонтированное дорожное покрытие приносит не только радость, но и вызывает некоторые переживания:«Наш дворовой проезд - сквозной, по нему удобно срезать путь и объезжать пробки. Как только здесь появился новый асфальт, поток машин заметно увеличился, причем некоторые водители проезжают с превышением скорости. Елена Владимировна, мы опасаемся того, что могут произойти несчастные случали», - пояснили жители.Елена Лапушкина поручила главе районной администрации Игорю Рудакову заняться решением этого вопроса: изучить, является ли проезд пожарным, составить возможную схему перекрытия одного из въездов во двор шлагбаумом и согласовать установку оборудования, ограничивающего проезд, с жителями.В ходе выездного совещания глава Самары также повторно посетила общественные пространства, благоустраиваемые по федеральной программе, и проверила исполнение поручений, данных на предыдущем объезде.Елена Лапушкина лично убедилась, что в сквере Дубовый колок стартовали работы по очистке пруда, а на аллее в районе дома №120 по ул. Ташкентской проводится работа по опиловке и санитарной обрезке деревьев.«На всех объектах ведутся плановые работы, реализуются пожелания жителей, появившиеся уже в процессе обновления территорий. Самое главное, что я сегодня увидела – это искренняя заинтересованность людей в преображении дворов и скверов, - подытожила Елена Лапушкина. – Люди получают те общественные пространства, те дворовые территории, которые изобразили в проектах и за которые проголосовали», передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары