Елена Лапушкина отреагировала на ремонт улицы Мичурина во время снегопада

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Как оказалось, эти работы проводились в рамках гарантийного ремонта и выполнялись компанией «21 век». Глава города отреагировала на замечания горожан, высказавшихся в социальных сетях по этому поводу. Как рассказали в администрации города, после этого работу подрядчиков скорректировали.Ранее в администрации поясняли, что аварийно-ямочный ремонт может проводиться при отрицательных температурах при максимально низкой температуре воздуха -10 градусов. Для ремонта поврежденный участок очищается, по контуру обрубается и заливается асфальтобетонной смесью. Эту смесь не нужно уплотнять, т.к. при охлаждении она набирает необходимую прочность. При этом представители администрации обещали, что при выпадении осадков - дождя или снега – работы должны прекращаться и возобновляться после того как погода наладится.