Елена Лапушкина осмотрела детские оздоровительно-образовательные лагеря Куйбышевского района
20 июня 2018 17:13
52
Во время посещения ДООЦ «Юность», который имеет военно-патриотическую направленность, глава города оценила состояние спальных корпусов, медпункта, административно-хозяйственных зданий, бассейна, спортивных площадок, стрелкового тира, воздушно-десантного и горно-спасательного комплексов.
Директор центра Игорь Устинов рассказал Елене Лапушкиной, что за сезон в учреждении пройдет 6 профильных смен.
«В каждую смену мы принимаем примерно по 174 человека. Сейчас у нас пересменок, очередной заезд состоится 21 июня. Смена будет называться «Мы – чемпионы!». К нам приедут ребята, которые занимаются в военно-патриотических клубах или спортивных секциях. Здесь они пройдут учебно-тренировочные сборы и подготовку к спортивным соревнованиям», - пояснил Игорь Устинов.
Различные тематические смены проводятся и в центре «Арго», который также посетила Глава Самары. С 16 по 27 июня здесь проходит смена «Юный техник», нацеленная на популяризацию и развитие детского технического творчества.
Директор «Арго» Игорь Сазонов подчеркнул, что ежедневно с ребятами занимаются не только их школьные педагоги, которые приезжают вместе с ними на всю смену, но и представители научно-творческих городских центров.
«Каждый день мы привозим руководителей секций, которые проводят мастер-кассы, семинары и практические занятия, организуют выставки работ участников смены. Мы стараемся по максимуму разнообразить досуг детей, вовлечь их творчество, спорт или науку», - рассказал директор учреждения.
Также Игорь Сазонов добавил, что в 2018 году в центре пройдут межнациональная, музейная, духовно-просветительская, техническая, спортивная и художественная смены.
Упор на научно-техническое творчество делает и руководство ДООЦ «Заря». До конца июня здесь будет проходить робототехническая смена «Полет в будущее». Ее участники – 230 юных робототехников, которые в ежедневном режиме изучают азы этой прикладной науки, готовятся к участию в соревнованиях.
Особое внимание в «Заре» уделяется и спортивному воспитанию детей. На территории учреждения есть баскетбольная, волейбольные площадки и футбольное поле, которое, по словам сотрудников центра, пользуется особой популярностью:
«Здесь почти полноразмерное футбольное поле, которое позволяет проводить профессиональные тренировки. Единственный его минус – покрытие. Трава практически не растет, ребятам приходится играть на земле. Появление искусственного покрытия на поле значительно улучшило бы ситуацию», - подчеркнули в «Заре».
Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента образования Лилии Галузиной подготовить проект нового поля и подсчитать его стоимость.
Подводя итоги выездного совещания, Елена Лапушкина отметила разнообразную программу и творческий подход к организации детского досуга в центрах:
«Здесь не просто комфортно, здесь очень интересно. Ребята делятся друг с другом своим творчеством, техническими и спортивными достижениями. Практика проведения профильных смен помогает выбрать вид деятельности, который им по душе и полностью в него погрузится», сообщает пресс-служба администрации Самары.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
20 июня 2018 17:20
Форум ПФО «iВолга» собирает самых талантливых и активных представителей молодежной среды, способных работать на результат в полевых условиях, эффективно и... Социум
13
20 июня 2018 17:13
Подводя итоги выездного совещания, Елена Лапушкина отметила разнообразную программу и творческий подход к организации детского досуга в центрах. Социум
28
20 июня 2018 16:38
Единороссы на встрече с Дмитрием Медведевым обсудят систему социальных гарантий в рамках пенсионной реформы. Будут подняты вопросы возврата к системе... Социум
66
Здравоохранение
17 июня 2018 13:05
Они утверждают, что блюда из зеленой и красной чечевицы крайне полезны людям, страдающим от диабета или гипертонии. Здравоохранение
64
15 июня 2018 15:38
По полису ОМС осмотрят пациентов старше 18 лет с различной патологией органа зрения при наличии направления от лечащего врача из ЛПУ по месту прикрепления... Здравоохранение
39
15 июня 2018 14:56
Глазные травмы – далеко не редкость во время спортивных состязаний, в том числе по футболу. Здравоохранение
37
Новости медицины
13 мая 2018 20:26
Тонометр необходим для контроля артериального давления, желательно использовать его при первых признаках гипертонической болезни. Новости медицины
162
8 мая 2018 16:24Выбор роддома
Сегодня будущая мама имеет возможность выбирать, в каком родильном доме ей рожать ребенка. Новости медицины
148
3 мая 2018 19:17
Особой формой осложнений инфекционно-воспалительных патологий пищеварительной системы или других органов является формирование абсцессов. Новости медицины
196
Туризм
14 июня 2018 09:32
Изменения введены на время чемпионата мира по футболу. Туризм
26
13 июня 2018 19:50
Греция – невероятно красивая страна, известная своей историей и бесконечной красотой архитектуры. У всех Греция ассоциируется с Афинами, монастырями из... Туризм
20
13 июня 2018 11:06
Рейтинг составлен по результатам анализа броней отелей и апартаментов. Туризм
17
Образование
20 июня 2018 16:47
В российских школах могут исчезнуть традиционные учебники по ряду предметов, а проверка письменных работ будет автоматизирована, следует из рабочей версии... Образование
38
20 июня 2018 12:58
Изменения рассматриваются в рамках проекта «Цифровая школа». Образование
130
19 июня 2018 14:23
Образование
277
Культура
20 июня 2018 13:05
Встреча пройдет 22 июня. Культура
144
20 июня 2018 10:05
Его возглавила Алла Шахматова. Культура
219
18 июня 2018 10:39
Мероприятие пройдет 30 июня. Культура
325
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
707
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1010
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
957
Видео
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
153
19 июня 2018 12:28
Спасли застрявших случайные прохожие. Происшествия
308
16 июня 2018 10:03
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка. Транспорт
54
11 июня 2018 10:54
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина. Социум
33
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
34
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
564
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
31
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
442
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
726
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
896
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
626
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1990
Мероприятия