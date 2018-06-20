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Новости /  Общество /  Социум  

Елена Лапушкина осмотрела детские оздоровительно-образовательные лагеря Куйбышевского района

20 июня 2018 17:13
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Подводя итоги выездного совещания, Елена Лапушкина отметила разнообразную программу и творческий подход к организации детского досуга в центрах.
В разгар летней оздоровительной кампании 2018 года глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание, в рамках которого осмотрела территории детских оздоровительно-образовательных центров, расположенных в Куйбышевском районе города.

Во время посещения ДООЦ «Юность», который имеет военно-патриотическую направленность, глава города оценила состояние спальных корпусов, медпункта, административно-хозяйственных зданий, бассейна, спортивных площадок, стрелкового тира, воздушно-десантного и горно-спасательного комплексов.

Директор центра Игорь Устинов рассказал Елене Лапушкиной, что за сезон в учреждении пройдет 6 профильных смен.

«В каждую смену мы принимаем примерно по 174 человека. Сейчас у нас пересменок, очередной заезд состоится 21 июня. Смена будет называться «Мы – чемпионы!». К нам приедут ребята, которые занимаются в военно-патриотических клубах или спортивных секциях. Здесь они пройдут учебно-тренировочные сборы и подготовку к спортивным соревнованиям», - пояснил Игорь Устинов.

Различные тематические смены проводятся и в центре «Арго», который также посетила Глава Самары. С 16 по 27 июня здесь проходит смена «Юный техник», нацеленная на популяризацию и развитие детского технического творчества.

Директор «Арго» Игорь Сазонов подчеркнул, что ежедневно с ребятами занимаются не только их школьные педагоги, которые приезжают вместе с ними на всю смену, но и представители научно-творческих городских центров.

«Каждый день мы привозим руководителей секций, которые проводят мастер-кассы, семинары и практические занятия, организуют выставки работ участников смены. Мы стараемся по максимуму разнообразить досуг детей, вовлечь их творчество, спорт или науку», - рассказал директор учреждения.

Также Игорь Сазонов добавил, что в 2018 году в центре пройдут межнациональная, музейная, духовно-просветительская, техническая, спортивная и художественная смены.

Упор на научно-техническое творчество делает и руководство ДООЦ «Заря». До конца июня здесь будет проходить робототехническая смена «Полет в будущее». Ее участники – 230 юных робототехников, которые в ежедневном режиме изучают азы этой прикладной науки, готовятся к участию в соревнованиях.

Особое внимание в «Заре» уделяется и спортивному воспитанию детей. На территории учреждения есть баскетбольная, волейбольные площадки и футбольное поле, которое, по словам сотрудников центра, пользуется особой популярностью:

«Здесь почти полноразмерное футбольное поле, которое позволяет проводить профессиональные тренировки. Единственный его минус – покрытие. Трава практически не растет, ребятам приходится играть на земле. Появление искусственного покрытия на поле значительно улучшило бы ситуацию», - подчеркнули в «Заре».

Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента образования Лилии Галузиной подготовить проект нового поля и подсчитать его стоимость.

Подводя итоги выездного совещания, Елена Лапушкина отметила разнообразную программу и творческий подход к организации детского досуга в центрах:

«Здесь не просто комфортно, здесь очень интересно. Ребята делятся друг с другом своим творчеством, техническими и спортивными достижениями. Практика проведения профильных смен помогает выбрать вид деятельности, который им по душе и полностью в него погрузится», сообщает пресс-служба администрации Самары. 
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