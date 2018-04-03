Елена Лапушкина наутро после метели: «Ни дворников, ни техники, никакую работу не видела!»
3 апреля 2018 16:56
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В итоге мэр обнаружила неочищенные выходы из подъездов домов по четной стороне улицы Димитрова, отсутствие каких-либо следов деятельности у домов по улицам Советской Армии и Михаила Сорокина. «Ни дворников, ни техники, никакую работу не видела!» — резюмировала мэр.
2 апреля администрации районов и управляющие компании в 4 утра должны были вывести на улицы 1 671 дворника и 64 единиц техники. Как сообщил на совещании начальник отдела мониторинга общего состояния благоустройства административно-технической инспекции (ГАТИ) Владимир Романов, «с 4.00 и до 5.30 такого количества работы мы не наблюдали». Из заявленных 6 единиц техники УК «Куйбышевское ПЖРТ» ни одна на улицы не вышла, при этом и дозвониться в начале пятого часа утра до руководства компании не удалось.
Вовсе не приступила к уборке снега и одна из УК Кировского района — «МКС-Самара». Внутридворовые проезды возле домов территорий ТСЖ и ЖСК практически не убирались от снега, дворовые проезды прочищались только на одну полосу движения, тогда как компании «обещают очистку от борта до борта». «Внутриквартальные проезды, закрепленные за администрациями районов, в течение суток вообще не очищаются», — добавил г-н Романов.
Елена Лапушкина поручила ГАТИ предоставить ей полную информацию о количестве административных протоколов, составленных в отношении не вышедших вовремя на уборку снега ТСЖ, ЖСК и УК и принятым ими мерам.
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