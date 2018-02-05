Елена Лапушкина лично проконтролировала ход работ по устранению последствий взрыва газа на Димитрова

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Комиссия, в состав которой вошли представители городской Администрации, МЧС и надзорных органов, провела первичное обследование многоэтажки. По предварительной информации, несущие конструкции здания не пострадали, повреждений инженерных коммуникаций также не было выявлено. В настоящее время дом полностью обеспечен энергоресурсами. Однако окончательное заключение эксперты смогут дать после более тщательного изучения ситуации.На время проведения работ в связи с возможной угрозой жизни и здоровью, жителей дома эвакуировали и разместили во временном пункте пребывания, расположенном в школе №43. В пункте были организованы места отдыха и обеспечено горячее питание.В результате случившегося пострадали три человека. Ими оказались рабочие, проводившие ремонт в квартире. Одному из пострадавших помощь была оказана на месте, других госпитализировали с ожогами третьей степени в больницу имени Пирогова.На встрече с жителями в школе №43 Елена Лапушкина подчеркнула, что ситуация будет находиться на особом контроле до полного ее разрешения, сообщает пресс-служба администрации Самары.