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Елена Лапушкина дала старт художественной подсветке ракеты у музея "Самара космическая"

8 сентября 2018 20:48
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Глава Самары Елена Лапушкина вместе с ветеранами дала старт художественной подсветке ракеты у музея "Самара космическая".

Инициатива ветеранов ракетно-космической отрасли воплотилась в жизнь, передает пресс-служба горадминистрации.  

Видео здесь.
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