Елена Лапушкина:"Сбивать сосульки по периметру крыш - это полумеры. Необходимо проводить очистку кровель по всей площади"
17 февраля 2019 16:01
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В последние дни на территории региона нестабильные метеоусловия - в вечернее время Самарскую область и, в частности, столицу региона накрывают метели и снегопады, которые днем при активном солнце и плюсовой температуре воздуха начинают интенсивно таять. Это, в свою очередь, приводит к сходу наледи и снега с крыш зданий, своевременная расчистка которых не проводилась.
Первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко подчеркнул, что подобные погодные условия задержатся в городе как минимум до конца следующей недели и поручил коммунальным службам перейти в усиленный режим работы:
"По прогнозам синоптиков, снег пойдет сегодня в 20:00 и будет идти в течение всей ночи. Предполагается, что за это время выпадет примерно 8-10 мм осадков. На неделе снегопад повторится несколько раз, и при этом мы ожидаем переходы температуры с минуса на плюс. При таких условиях сход снега с крыш неминуем, необходимо быть готовыми к этой ситуации", - сказал Владимир Василенко.
При этом директор городской административно-технической инспекции по благоустройству Сергей Зинковский подчеркнул, что на данный момент из 516 бригад по расчистке кровель ежедневно выходит не более 140.
"Наши специалисты ежедневно мониторят ситуацию.Наибольшее количество заявлений от жителей о неудовлетворительном содержании крыш зданий поступает из Куйбышевского, Советского, Ленинского, Самарского Промышленного районов. В частности - от жильцов домов, обслуживаемых УК "Коммунальник", "ЖКС", "Куйбышевский ПЖРТ" и "Промышленный ПЖРТ", - доложил Главе города Сергей Зинковский.
Елена Лапушкина отметила, что халатное отношение управляющих компаний приводит к серьезным последствиям: в последние дни участились не только случаи схода наледи с крыш, но протечек кровель.
"Заявки от жителей в большинстве случаев отрабатываются крайне медленно и неэффективно, зачастую просто сбиваются сосульки, комплексная расчистка не проводится, - обратилась глава Самары к руководству управляющих компаний. - Вы должны понимать - сбивать сосульки по периметру крыш - это полумеры. Необходимо проводить очистку кровель по всей площади. Если у вас не хватает собственных бригад, оперативно заключайте договоры с подрядными организациями".
Елена Лапушкина поручила главам районных администраций ежедневно отслеживать количество бригад по расчистке кровель, заявленных в планах УК, и сравнивать его с числом реально вышедших специалистов. Кроме того, Глава города поручила оказывать всю необходимую помощь, в том числе и юридическую, самарцам, пострадавшим в результате протечек кровель или схода наледи.
Также в ходе совещания главам районных администраций было поручено проводить информационную работу с населением и напоминать жителям о том, что сбивать сосульки с балконов и кондиционеров в соответствии с действующим законодательством они должны самостоятельно.
Особое внимание на совещании было уделено расчистке крыш административных зданий, социальных учреждений, учреждений культуры и образования, а также содержанию территорий объектов потребительского рынка. Глава города поручила проводить работы по расчистке кровель учреждений образования во внеурочное время, а места проведения работ в обязательном порядке огораживать сигнальными лентами.
"В кратчайшие сроки проведите работу с владельцами объектов потребительского рынка и напомните им о необходимости надлежащего содержания прилегающей территории - парковок, пешеходных зон, проезжей части. И, конечно, акцентируйте внимание на том, что они обязаны расчищать свои козырьки и крыши", - обратилась Елена Лапушкина к руководству Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.
Подводя итоги совещания, глава города поручила при составлении графика уборки территории включить в план работ расчистку от снега отмосток домов. В первую очередь это касается зданий, расположенных в низинах и подверженных угрозе подтопления при обильном таянии снегов, передает пресс-служба горадминистрации.
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