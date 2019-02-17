Елена Лапушкина:"Сбивать сосульки по периметру крыш - это полумеры. Необходимо проводить очистку кровель по всей площади"

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В воскресенье, 17 февраля, глава Самарыпровела внеплановое совещание, на повестку которого был вынесен вопрос по расчистке кровель зданий от снега и наледи, уборке внутриквартальной территории и улично-дорожной сети. К обсуждению плана мероприятий по уборке вверенных территорий были приглашены главы районных администраций, руководители управляющих компаний и структурных подразделений городской Администрации.В последние дни на территории региона нестабильные метеоусловия - в вечернее время Самарскую область и, в частности, столицу региона накрывают метели и снегопады, которые днем при активном солнце и плюсовой температуре воздуха начинают интенсивно таять. Это, в свою очередь, приводит к сходу наледи и снега с крыш зданий, своевременная расчистка которых не проводилась.Первый заместитель Главы Самарыподчеркнул, что подобные погодные условия задержатся в городе как минимум до конца следующей недели и поручил коммунальным службам перейти в усиленный режим работы:"По прогнозам синоптиков, снег пойдет сегодня в 20:00 и будет идти в течение всей ночи. Предполагается, что за это время выпадет примерно 8-10 мм осадков. На неделе снегопад повторится несколько раз, и при этом мы ожидаем переходы температуры с минуса на плюс. При таких условиях сход снега с крыш неминуем, необходимо быть готовыми к этой ситуации", - сказал Владимир Василенко.При этом директор городской административно-технической инспекции по благоустройствуподчеркнул, что на данный момент из 516 бригад по расчистке кровель ежедневно выходит не более 140."Наши специалисты ежедневно мониторят ситуацию.Наибольшее количество заявлений от жителей о неудовлетворительном содержании крыш зданий поступает из Куйбышевского, Советского, Ленинского, Самарского Промышленного районов. В частности - от жильцов домов, обслуживаемых УК "Коммунальник", "ЖКС", "Куйбышевский ПЖРТ" и "Промышленный ПЖРТ", - доложил Главе города Сергей Зинковский.Елена Лапушкина отметила, что халатное отношение управляющих компаний приводит к серьезным последствиям: в последние дни участились не только случаи схода наледи с крыш, но протечек кровель."Заявки от жителей в большинстве случаев отрабатываются крайне медленно и неэффективно, зачастую просто сбиваются сосульки, комплексная расчистка не проводится, - обратилась глава Самары к руководству управляющих компаний. - Вы должны понимать - сбивать сосульки по периметру крыш - это полумеры. Необходимо проводить очистку кровель по всей площади. Если у вас не хватает собственных бригад, оперативно заключайте договоры с подрядными организациями".Елена Лапушкина поручила главам районных администраций ежедневно отслеживать количество бригад по расчистке кровель, заявленных в планах УК, и сравнивать его с числом реально вышедших специалистов. Кроме того, Глава города поручила оказывать всю необходимую помощь, в том числе и юридическую, самарцам, пострадавшим в результате протечек кровель или схода наледи.Также в ходе совещания главам районных администраций было поручено проводить информационную работу с населением и напоминать жителям о том, что сбивать сосульки с балконов и кондиционеров в соответствии с действующим законодательством они должны самостоятельно.Особое внимание на совещании было уделено расчистке крыш административных зданий, социальных учреждений, учреждений культуры и образования, а также содержанию территорий объектов потребительского рынка. Глава города поручила проводить работы по расчистке кровель учреждений образования во внеурочное время, а места проведения работ в обязательном порядке огораживать сигнальными лентами."В кратчайшие сроки проведите работу с владельцами объектов потребительского рынка и напомните им о необходимости надлежащего содержания прилегающей территории - парковок, пешеходных зон, проезжей части. И, конечно, акцентируйте внимание на том, что они обязаны расчищать свои козырьки и крыши", - обратилась Елена Лапушкина к руководству Департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг.Подводя итоги совещания, глава города поручила при составлении графика уборки территории включить в план работ расчистку от снега отмосток домов. В первую очередь это касается зданий, расположенных в низинах и подверженных угрозе подтопления при обильном таянии снегов, передает пресс-служба горадминистрации.