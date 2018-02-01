Елена Лапушкина встретилась с инициативной группой родителей учеников школы №46
1 февраля 2018 15:54
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Напомним, что 4 сентября прошлого года в здании школы произошла внештатная ситуация: треснул штукатурный слой потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на 1 этаже. Учитывая возможную угрозу жизни и здоровью учащихся, было принято решение организовать образовательный процесс вне школы. Кроме того, была создана специальная рабочая группа, которая занимается решением вопроса.
Руководитель Департамента градостроительства Елена Бондаренко, также присутствовавшая на встрече, рассказала, как сейчас складывается ситуация:
«В феврале этого года должна завершиться государственная техническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение, по какому пути мы пойдем дальше: будем проводить капитальный ремонт или реконструкцию школы», - сказала Елена Бондаренко.
Глава города отметила, что деньги на проведение работ зарезервированы в областном бюджете.
«Школа будет отремонтирована в любом случае, это даже не обсуждается. Гарантами решения вопроса в кратчайшие сроки являются областное правительство и городская администрация – подчеркнула Елена Лапушкина. – При этом, уважаемые родители, я прошу вас не забывать – в школе учатся наши с вами дети. Поэтому мы будем проводить работы максимально оперативно, но не станем пренебрегать технологическими нормами и требованиями к качеству».
Отметим, что муниципалитет имеет отлаженные механизмы работы по решению подобных вопросов. Так, например, в последние несколько лет на капитальный ремонт закрывались здания 83 школы в Промышленном районе, 27 – в Красноглинском районе, школы № 35 в Советском районе и 81 школы в Ленинском районе Самары. Сейчас эти здания полностью восстановлены и работают в штатном режиме.
Предполагается, что в стены родной школы ученики смогут вернуться 1 сентября 2019 года. До этого времени ребята будут проходить обучение на базе других учреждений. Для того, чтобы сделать образовательный процесс максимально комфортным, рабочая группа работает в постоянном режиме, в том числе решает возникающие бытовые вопросы. Так, помещения, в которых проходят занятия, уже оснащены интерактивным оборудованием и мебелью, соответствующей росту и возрасту детей, установлено дополнительное освещение, организован подвоз горячего питания. Кроме того, дети регулярно проходят оздоровление в санатории «Волжанка».
По итогам встречи Глава города поручила включить в рабочую группу представителей родительского комитета для оперативного обмена информацией и принятия совместных решений, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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