Елена Лапушкина от лица жителей Самары и от себя лично выразила соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

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"От лица жителей Самары, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, родным и близким погибших в этом пожаре.С острой болью в сердце каждый из нас воспринял известие о случившейся трагедии. Горечь невосполнимой утраты сегодня разделяют жители всей Самары, всей страны.Примите слова нашей всемерной поддержки в этот тяжелый день. Вместе с Вами надеемся на благополучное выздоровление пострадавших. И искренне скорбим о погибших, среди которых - и это безмерно горько осознавать - оказались дети.Этот страшнейший пожар для многих послужил горьким уроком. Я уверена, что причины произошедшего будут установлены, и впредь подобные трагедии не повторятся".