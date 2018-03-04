Елена Лапушкина: В Самаре снегопад. Все муниципальные предприятия работают в усиленном режиме
4 марта 2018 19:48
97
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
4 марта 2018 20:03
Ранее на ней же в стране были созданы колесные БТР. Впервые они были показаны на Параде Победы в 2015 году, на вооружение эта техника еще не принята. Социум
61
4 марта 2018 15:02
Социум
198
Здравоохранение
4 марта 2018 19:56
Для специалистов развернут тренировочные модули – будут отрабатываться действия мобильных бригад «в условиях стадиона», особенности общения с... Здравоохранение
98
4 марта 2018 11:10
Эти продукты дают антивирусный эффект. Здравоохранение
230
2 марта 2018 18:57
Максимальная продолжительность жизни уже сейчас составляет 120 лет. Не исключено, что и этот показатель будет расти, а это значит, что вся социальная сфера, вся... Здравоохранение
307
Новости медицины
22 февраля 2018 19:32
Каждый третий человек сталкивается с проблемой появления бородавок и папиллом, но мало кто знает, как с ними бороться. Новости медицины
206
31 января 2018 16:52
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
246
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
517
Туризм
23 февраля 2018 11:34
Об этом сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. Туризм
452
19 февраля 2018 19:20
Туризм
686
15 февраля 2018 13:14
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
340
Образование
1 марта 2018 16:25
«Родители на собственном опыте могут убедиться в том, что ЕГЭ – это обычная проверочная работа, содержащая стандартные для школьной программы... Образование
277
1 марта 2018 13:32
Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства России. Образование
258
1 марта 2018 13:23
Почетным гостем стал глава региона Дмитрий Азаров. Образование
277
Культура
4 марта 2018 09:12
Поздравления прославленному артисту направил глава региона Дмитрий Азаров. Культура
192
2 марта 2018 14:48
Вход на мероприятия свободный. Культура
306
2 марта 2018 11:19
В нем примут участие 900 человек. Культура
337
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
326
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
678
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
665
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
579
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
527
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1072
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
736
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
794
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2144
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1403
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
694
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3841
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2217
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2652
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2554
Мероприятия