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Елена Казарина: "Дискуссионная площадка дает возможность услышать разные мнения..."

30 июля 2018 17:17
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Руководитель направления развития национальной системы квалификаций на региональном уровне Центра профобразования в Самарской области Елена Казарина рассказала Волга Ньюс о своих ожиданиях от стратегической сессии "Кадровая стратегия - достояние региона". Она выступит модератором двух площадок, одна из которых будет посвящена вопросу о том, какие компетенции станут наиболее востребованы в будущем, вторая - рынку труда.

По мнению Елены Казариной, выбранный формат работы очень актуален и современен, "потому что позволяет услышать разные мнения".

"Скажем так, на мой взгляд, когда достаточно большое количество людей, обладающих определенным опытом, делятся своими точками зрения, это, конечно, хорошая возможность посмотреть на проблему с разных сторон", - поделилась мнением Елена Казарина и в продолжение добавила, что при таком подходе к работе есть возможность подвергнуть сомнению любое утверждение и любую идею, увидеть сильные и слабые стороны того или иного подхода.

"То есть это площадка для максимальной аргументации", - говорит Казарина. Результатом такой работы, по ее словам, может стать не только формирование некоего представления о том или ином вопросе, но и подготовка эскиза, плана мероприятий дальнейшей работы.

"Я ожидаю, что люди, которые будут участвовать в этом мероприятии, в той или иной степени к этой теме имеют непосредственное отношение. Насколько я в курсе, там будет очень много сотрудников hr-служб предприятий, то есть это люди, имеющие практический опыт. Поэтому их соображения будут очень ценными", - заметила Елена Казарина.

При этом участие в обсуждении простых граждан, по ее мнению, не менее важно.

"Я понимаю, насколько не экспертное, скажем так, мнение может быть полезным. В той или иной степени любой человек, с одной стороны, является носителем определенных компетенций в профессиональном плане, с другой, он соприкасается с рынком труда - либо как наемный работник, либо как предприниматель, либо как безработный. Поэтому данная тема имеет то или иное отношение абсолютно ко всем людям", - рассуждает Казарина, добавляя, что выбранный подход считает очень конструктивным.

Ведь даже если человек, участвующий в сессии, не относится к экспертному сообществу, значит, у него есть осознанный интерес к этой теме и, наверное, готовность делиться своими мыслями и предложениями. Дискуссионная площадка дает возможность это сделать, принять участие в полемике, услышать разные мнения, возможно, с неожиданного ракурса посмотреть на то или иное предложение или ситуацию, считает Елена Казарина.

Результатом работы сессий должны стать конкретные идеи для включения в стратегию развития Самарской области, которая носит название "Стратегия лидерства". Инициатором такого формата работы над стратегией является Дмитрий Азаров. 
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