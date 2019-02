Электронные сервисы облегчат взаимоотношения граждан с государством

84

В каком направлении в Самарской области развивается рынок IT и телекоммуникаций? Готовы ли наши граждане пользоваться госуслугами в электронном виде, и как скоро студенты-технари потеснят в самарских вузах гуманитариев? Об этом и многом другом «ВК» рассказал врио заместителя председателя правительства - руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин, передает vkonline.ru - Начать, наверное, стоит с главного. 601-й Указ Президента России 2012 года об основных направлениях совершенствования системы государственного управления в Самарской области мы выполнили. Количество жителей региона старше 14 лет, зарегистрированных в ЕСИА, сегодня превысило 74%. Люди пользуются услугами в электронном виде не потому, что их кто-то заставляет, а потому что им удобно: ребенка в первый класс записать, заменить паспорт или водительские права, и ряд других. Это могут быть как информационные, так и реальные услуги, и я считаю, что такая инструментальная форма оценки нашей работы в наиболее объективна.На данный момент, что касается федерального законодательства, все возможные услуги должны быть переведены в электронный вид, и существует разбивка на пять этапов: подача заявления, просмотр его статуса, обратная связь, получение услуги и ее классификация — все это нами по максимуму реализовано. Но получение ряда услуг до сих пор связано с необходимостью на том или ином этапе прийти и принести какие-то документы личного хранения, которые не могут быть переведены на межведомственное взаимодействие. Хотя сегодня порядка 300 тысяч справок мы получаем из ведомственных систем в электронной форме.Следующая итерация должна позволить нам сделать еще один качественный рывок - перевести еще больше документов в «межвед» и запустить ряд так называемых суперсервисов. Это услуги по жизненным ситуациям - бракосочетание, рождение ребенка, приобретение квартиры или автомобиля и связанный с этим комплекс задач. Иными словами, государство говорит: «Хотите?» Вы отвечаете: «Хочу», и автоматом получаете весь комплект услуг, которые раньше были дискретными.- Всего будет 25 суперсервисов, которые значительно облегчат взаимоотношение человека с государством или с муниципалитетом. Они будут покрывать около 90% наших потребностей. И такую задачу перед нами ставит национальный проект «Цифровая экономика», а если быть точнее - один из его разделов «Цифровое госуправление». Предполагается, что в 2019 году мы начнем внедрять этот проект, в 2024 году — закончим. Но я думаю, что сами сервисы мы сделаем раньше — к 20-21 годам, а дальше займемся отладкой, полировкой, проверкой всех пограничных и нестандартных условий.- Конечно же, нет. Речь идет лишь об оптимизации процессов. Причем не только тех, что предоставляет государство, таких как перечисление социальных пособий, запись детей в школы или детские сады и т. д. Это и оплата проезда в общественном транспорте, и онлайн-покупки, и дистанционное образование, и телемедицина, и даже элементарная связь с родными и близкими, на которую мы ежедневно выходим с помощью мобильных и социальных сетей.Кстати, для бизнеса дела обстоят аналогичным образом. Сегодня мы говорим, что любое изделие или услуга имеют своего цифрового двойника. К примеру, вертолетная компания заказывает очки дополненной реальности для своих техников, которые с помощью специальной программы обучаются монтажу — демонтажу различных блоков. Вплоть до нагрузки, которую надо дать на гаечный ключ, чтобы правильно закрепить деталь. Эти технологии приходят в промышленность, в медицину, в образование. Огромное количество краш-тестов на заводах-автопроизводителях сегодня моделируются на компьютере. И достаточно реально разбить всего одну машину, чтобы получить полную картину безопасности всех ее узлов и агрегатов. Все это удешевляет, ускоряет и оптимизирует производственный процесс.- Вообще, сам термин «Цифровая экономика» появился в 2017 году, а после майских указов 2018 года была сформулирована федеральная целевая программа, которая преобразовалась из другой программы - «Развитие информационного общества». Сейчас она включает в себя пять основных направлений.Первое — это инфраструктура. То, что строится сегодня и будет строиться для качественного развития сети Интернет. Это и 4G и 5G-сети, это и «оптика» в малонаселенные пункты, и здесь мы имеем полный список населенных пунктов численностью населения от 100 до 1000 человек, где находятся хоть какие-то объекты социальной инфраструктуры: школы, больницы, аптеки, почтовые отделения, пожарные части и т. д. Если в селе находятся представители государства, значит, туда будет проведена оптоволоконная линия.Перед нами стоит задача в 19-20 годах по максимуму эту сеть построить для того, чтобы в 21-23 годах разворачивать на этой инфраструктуре те самые сервисы, о которых мы с вами говорили ранее и которые составляют «ядро» второго направления «Цифровой экономики» - госуправления. В этом направлении показатели у нас очень неплохие. Из 818 областных школ к высокоскоростному Интернету подключено 550. Остались только те, где по 40 километров «оптоволокно» надо тащить полями. Как я уже сказал выше, сегодня три четверти наших граждан могут самостоятельно получать государственные услуги. Но, конечно, большой импульс в развитии инфраструктуры, которая уже никуда отсюда не исчезнет, нам придало проведение в Самаре чемпионата мира по футболу. Это касается и развертывания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», и внедрения элементов «Безопасного города», и многого другого.- На этот вопрос должно ответить третье направление нацпроекта — оно касается изменений в законодательстве. Для Российской Федерации оно имеет первоочередное значение. Все, что мешает развитию цифровых технологий, переводу госуслуг в электронный вид, специальным образом анализируется. Муниципалитеты и регионы, вся страна сегодня готовит свои предложения. И в ближайшее время, уже в эту весеннюю сессию Госдума будет рассматривать первый блок таких изменений, связанных с краудфандингом, с криптовалютами и их оборотом, с управлением большими данными.Сегодня законодательство в этой сфере отсутствует. Непонятно, как правильно, что можно делать и что — нельзя. Когда эти рамки будут заданы, это очень сильно поможет нам в дальнейшей работе. Как пример — электронные трудовые книжки. Этот вопрос очень долго откладывается, хотя технологически большая часть инфраструктуры уже готова, осталось только законодательство поменять. У нас с 2003 года ведется единая централизованная база по всем пенсионным начислениям и местам трудоустройства, по зарплатам и должностям. Единственное, что работодатель не передает в Пенсионный фонд — это данные о наградах и взысканиях. Они по-прежнему записываются в трудовые книжки. И если этот вопрос урегулировать, то необходимость в бумажных книжечках отпадет. Опять же, отпадет необходимость хранить кадровые архивные документы, которые порой приходится неделями искать для назначения пенсии.Нет, будет перераспределение специальностей, но спрос на квалифицированные кадры только вырастет. И здесь мы переходим к четвертому направлению: кадрам для цифровой экономики. К 2024 году предполагается в три раза увеличить количество бюджетных мест для этих специальностей — с нынешних 43 тысяч до 120 тысяч. Это, естественно, затронет и самарские вузы, перераспределив бюджетные места. То есть те, кто сейчас планирует сдавать обществознание для того, чтобы поступать на юристов, экономистов и переводчиков, должны понимать, что конкурс здесь будет резко возрастать — в силу того, что бюджетные места у них будут изымать в пользу инженерных специальностей, связанных с IT. Это касается и техникумов.Готовится большая программа по обучению цифровым навыкам, которая поможет соответствовать новым требованиям цифровой промышленности.Ну, и, наконец, пятое направление, задачей которого ставится создание отечественных цифровых технологий, которые могли бы использоваться не только на внутреннем рынке, но и на внешнем. И здесь большое значение имеет научно-технологическая инициатива, так называемые проекты НТИ: “автонет”, «хэлснет», «нейронет», «аэронет» и другие. Визионеры говорят, что в 2035 году мировой рынок будет строиться на 5-10 ключевых технологиях, которые будут собирать основные деньги. Уже сегодня можно наблюдать за тем, как развивается рынок электронного здравоохранения, когда человек может получить медицинскую помощь из дома с помощью пары кликов на клавиатуре.Или, к примеру, взять тему высокотехнологичного производства продуктов питания. Для нас очень актуальна тема умного земледелия. Задача — резко повысить эффективность производства на одном участке земли и последующей переработки продуктов. Для нашего региона рискованного земледелия это очень перспективная идея — добиться с помощью новых технологий гарантированного урожая стабильного качества. Для этого надо максимально точно сеять, поливать, вносить удобрения. Пусть урожай будет не столь больших объемов: собирали мы, к примеру, 12 центнеров с гектара, а будем 40. Вряд ли, сомневаюсь в этом. Но то, что это будут стабильные 20, вне зависимости от влаги и солнца — будет гарантия. И повторюсь: стабильного качества, которое бы устроило потребителей муки. Когда ты на этапе посевных работ можешь договориться с потенциальными покупателями своей продукции, ты гарантируешь себе рынки сбыта.В рамках этих и других направлений мы сегодня потихонечку начинаем внедрять разные элементы. Например, «умные дороги». Камеры наблюдения, которые считывают информацию, распознают дорожную ситуацию, начинают управлять автомобилями. В условиях города, безусловно, от услуг человека мы вряд ли откажемся. Но на дальних расстояниях при условии внедрения технологии «умных дорог» в перспективе все крупные магистральные перевозки можно перевести на беспилотный транспорт.- Безусловно, мы говорим о защите информационных систем, инфраструктуры, которая обеспечивает их работу. И здесь же запланирован проект, связанный с импортозамещением. Все системы, которые важны для обеспечения жизнедеятельности государства, социальных вопросов, надо максимально перевести на российское ПО. Существует масса примеров, которые показывают высокую уязвимость в этом плане, поэтому надо диверсифицировать соответствующие технологические площадки, чтобы не зависеть от политических пристрастий конкретных поставщиков программного обеспечения. Ведь мы не просто покупаем программный продукт. Мы используем его пять-семь лет, и все это время должна идти техническая поддержка, нужно обновлять код, получать консультации разработчиков. Но если они откажутся от сотрудничества, то в один момент может быть потерян огромный объем информации, в том числе персональные данные.- В нацпроекте «Цифровая экономика» главным куратором выступает Минкомсвязи. Но структура управления им значительно сложнее. Есть некоммерческое партнерство «Цифровая экономика». Его создали государство и крупнейшие игроки на рынке: "Яндекс", Mail.ru, "МегаФон", МТС и другие. И каждый из них плотно занимается одним из пяти перечисленных направлений. К примеру, за информационную безопасность отвечает Сбербанк. За нормативное обеспечение — "Сколково". Государство же постоянно стимулирует этот процесс.Понято, чтобы стать конкурентоспособней, надо сначала вложиться и потратиться. Но за счет этого мы оптимизируем массу процессов и издержек, обеспечим сокращение издержек, рост качества продукции и доходной части. Для этого и нужна цифровизация. Вы быстрее видите проблему, принимаете обоснованное управленческое решение, при этом уровень неопределенности, в которой это решение должно быть принято, снижается в разы. А это очень важно для государства. Потому что мы часто действуем в условиях неопределенности, но решение надо принимать быстро. И если раньше мы могли размышлять по два — три года, то сейчас все сжимается до нескольких месяцев, и иметь структурированную информацию в виде данных, прогнозные модели — это первоочередная задача.Сегодня департамент IT и связи, работая с нацпроектом «Цифровая экономика», в большей части рассматривает блок госуправления. Частично — информационная безопасность и инфраструктура. Кроме этого, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, по предложению председателя Общественной палаты Виктора Сойфера у нас в области создан офис поддержки цифровой трансформации. Он работает уже непосредственно с компаниями, у которых появляется необходимость цифровизироваться или, если это уже произошло - выйти на международный рынок. Существует огромное количество стимулирующих и поддерживающих инструментов, в том числе финансовых. Также «Проектный офис» сотрудничает с вузами в части перспективной подготовки IT-кадров.