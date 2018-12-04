Электронные сервисы ФНС России и портал госуслуг помогут быстро оплатить задолженность по имущественным налогам

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Оплатить задолженность по имущественным налогам можно традиционным способом по квитанции в любом банковском или почтовом отделении, а также, не выходя из дома, через Единый портал государственных и муниципальных услуг, электронные сервисы ФНС России «Заплати налоги», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», в котором оплата налогов теперь возможна и с помощью банковской карты без перехода в банки-партнеры.Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Самарской области активными пользователями "личного кабинета" на сайте ФНС России является 586 тысяч жителей губернии, большинство из них предпочитают оплачивать налоги с помощью электронного сервиса, экономя свое личное время и используя все плюсы дистанционного обращения в налоговую службу. Усовершенствованная версия «личного кабинета» позволяет решать практически все жизненные ситуации, которые возникают у налогоплательщика при взаимодействии с налоговыми органами.УФНС России по Самарской области напоминает, что подключение к «личному кабинету» при наличии паспорта займет не более 10 минут, стоит лишь обратиться в любую налоговую инспекцию. Примут заявление на подключение к интернет-сервису и в любом офисе МФЦ, а также можно самостоятельно зарегистрироваться в «личном кабинете» на сайте ФНС России с помощью пароля доступа к порталу госуслуг. Для удобства налогоплательщиков налоговые инспекции продолжают работать в режиме продленного графика - каждый вторник и четверг с 09.00 до 20.00 часов, каждую вторую и четвертую субботу месяца - с 10.00 до 15.00 часов, передает пресс-служба облправительства.Фото: ok.ru