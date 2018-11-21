Эксперты выбрали самые полезные куриные яйца
21 ноября 2018 22:37
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В лабораторию отправились яйца категории С1 брендов "Окское", "Вараскино", "Экстра праксис", "Деревенское"/"Роскар", "Наша семья"/"Птичий край". Их оценили по целостности скорлупы, свежести, содержанию полезных веществ и соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.
По первому пункту сразу нашёлся аутсайдер — у продукции "Наша семья"/"Птичий край" обнаружили трещины в скорлупе. Эксперты напомнили, что через эти повреждения внутрь яйца могут проникнуть бактерии. При этом, даже если трещин нет, яйца необходимо мыть.
Чтобы оценить свежесть продукции, эксперты изучили состояние желтка и белка. Желток всех образцов такой, какой должен быть по ГОСТу, — прочный, слегка перемещается. А вот белок идеален только у яиц бренда "Окское".
Все полезные вещества содержатся в желтке — чем он больше, тем полезнее яйцо. По этому показателю лидером стала "Наша семья"/"Птичий край", в отстающих — "Окское". Эти же бренды эксперты отметили как лучшие по соотношению насыщенных и ненасыщенных жирных кислот.
В итоге два образца — "Вараскино" и "Окское" (получили оценки 76 и 77) — признаны качественными, несмотря на небольшие недочёты. Остальные попали в список товаров с замечаниями.
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