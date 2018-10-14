Эксперты составили топ-5 самых надёжных авто с пробегом

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На первом месте — востребованный и популярный Porsche 911, который может похвастаться тем, что соотношение возможных поломок на нём не больше 10%.На втором месте — Toyota Corolla Verso с не более чем 15% возможных поломок. Тройку лидеров замыкает Mazda 2 (16%).Четвёртое и пятое места заняли Ford Fusion (18%) и Toyota Corolla, в которой поломки встречаются чуть более чем в 18% случаев.Рейтинг указывает на то, что японские машины — самые безопасные во всех странах.