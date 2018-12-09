Эксперты составили топ-5 европейских ярмарок во время рождественских каникул

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с 1570 года. С тех пор весь центр города во время праздников превращается в сплошную площадь для гуляний, а также приобретения местных лакомств и сувениров. Любопытно и ещё одно явление для французского города. Каждые выходные на четырёх улицах города собираются хоровые коллективы, которые поют рождественские хоралы. Сама ярмарка работает с 23 ноября по 30 декабря, стоимость тура во Францию начинается с отметки около 50 тысяч рублей.. Праздничное настроение, тёплая погода и прекрасная кухня стали слагаемыми успеха этой южной страны. Особого внимания заслуживает ярмарка в Валенсии, которую многие считают лучшей в Испании. В этом году гостей будет ждать новинка — развлекательная рождественская программа La Nadalenca. Сама ярмарка пройдёт с 1 декабря 2018 года по 6 января 2019-го. В дополнение пройдут фестиваль пива и цирковое шоу. Также состоятся фестивали "Гастромаркет" и "Рынок королей". Однако слетать в Испанию вдвоём будет достаточно недёшево — почти 119 тысяч за 5–7 ночей., где проходит самая необычная и самая большая ярмарка в стране. Купить на ней возможно только местные сувениры, таковы правила властей. Однако встретить их в других частях страны просто невозможно. Самыми известными принято считать деревянные игрушки и соломенные звёзды на верхушки елей. Порадуют туристов и цены. Стоимость тура в Италию стартует от 20 с лишним тысяч с человека на восемь ночей.В венгерской столице туристов ждёт ярмарка на площади Вёрёшмарти. Прежде всего туда идут за местными деликатесами: сосисками, жаренными на гриле овощами, крестьянскими пельменями из картофельного пюре и муки, жареными дрожжевыми лепёшками лангош и обязательно за кюртёшкалачами (выпечка цилиндрической формы, которая обжаривается на огне и обильно посыпается корицей). Конечно же, на ярмарке можно будет купить и местные сувениры ручной работы. При этом слетать вдвоём в рождественский период будет достаточно дорого: около 74 тысяч за 5–7 ночей.По сравнению с прошлым годом спрос на неё увеличился в два раза. Многие считают, что именно здесь создаётся настоящая атмосфера праздника. При этом вся Прага в период праздников превращается в одну сплошную ярмарку. Самые неожиданные сувениры можно купить на площади Республики, на рынке острова Кампа и рядом с базиликой Св. Георгия в Пражском Граде. При этом четыре дня в этот период обойдутся отдыхающему в 18,6 тысячи рублей.