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Эксперты составили топ-5 европейских ярмарок во время рождественских каникул

9 декабря 2018 17:25
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Лидером рейтинга стала Прага.
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) составили топ-5 направлений на европейские рождественские ярмарки, передает vk.com/@life.

Ярмарка Christkindelsmärik работает в Страсбурге с 1570 года. С тех пор весь центр города во время праздников превращается в сплошную площадь для гуляний, а также приобретения местных лакомств и сувениров. Любопытно и ещё одно явление для французского города. Каждые выходные на четырёх улицах города собираются хоровые коллективы, которые поют рождественские хоралы. Сама ярмарка работает с 23 ноября по 30 декабря, стоимость тура во Францию начинается с отметки около 50 тысяч рублей.

Второй по популярности в рождественский период стала Испания. Праздничное настроение, тёплая погода и прекрасная кухня стали слагаемыми успеха этой южной страны. Особого внимания заслуживает ярмарка в Валенсии, которую многие считают лучшей в Испании. В этом году гостей будет ждать новинка — развлекательная рождественская программа La Nadalenca. Сама ярмарка пройдёт с 1 декабря 2018 года по 6 января 2019-го. В дополнение пройдут фестиваль пива и цирковое шоу. Также состоятся фестивали "Гастромаркет" и "Рынок королей". Однако слетать в Испанию вдвоём будет достаточно недёшево — почти 119 тысяч за 5–7 ночей.

Пользуется популярностью и ярмарка в итальянском Больцано, где проходит самая необычная и самая большая ярмарка в стране. Купить на ней возможно только местные сувениры, таковы правила властей. Однако встретить их в других частях страны просто невозможно. Самыми известными принято считать деревянные игрушки и соломенные звёзды на верхушки елей. Порадуют туристов и цены. Стоимость тура в Италию стартует от 20 с лишним тысяч с человека на восемь ночей.

Активно летают россияне в Будапешт. В венгерской столице туристов ждёт ярмарка на площади Вёрёшмарти. Прежде всего туда идут за местными деликатесами: сосисками, жаренными на гриле овощами, крестьянскими пельменями из картофельного пюре и муки, жареными дрожжевыми лепёшками лангош и обязательно за кюртёшкалачами (выпечка цилиндрической формы, которая обжаривается на огне и обильно посыпается корицей). Конечно же, на ярмарке можно будет купить и местные сувениры ручной работы. При этом слетать вдвоём в рождественский период будет достаточно дорого: около 74 тысяч за 5–7 ночей.

Лидером рейтинга стала Прага. По сравнению с прошлым годом спрос на неё увеличился в два раза. Многие считают, что именно здесь создаётся настоящая атмосфера праздника. При этом вся Прага в период праздников превращается в одну сплошную ярмарку. Самые неожиданные сувениры можно купить на площади Республики, на рынке острова Кампа и рядом с базиликой Св. Георгия в Пражском Граде. При этом четыре дня в этот период обойдутся отдыхающему в 18,6 тысячи рублей. 
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Комментарии



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