Эксперты составили топ-5 европейских ярмарок во время рождественских каникул
9 декабря 2018 17:25
55
Ярмарка Christkindelsmärik работает в Страсбурге с 1570 года. С тех пор весь центр города во время праздников превращается в сплошную площадь для гуляний, а также приобретения местных лакомств и сувениров. Любопытно и ещё одно явление для французского города. Каждые выходные на четырёх улицах города собираются хоровые коллективы, которые поют рождественские хоралы. Сама ярмарка работает с 23 ноября по 30 декабря, стоимость тура во Францию начинается с отметки около 50 тысяч рублей.
Второй по популярности в рождественский период стала Испания. Праздничное настроение, тёплая погода и прекрасная кухня стали слагаемыми успеха этой южной страны. Особого внимания заслуживает ярмарка в Валенсии, которую многие считают лучшей в Испании. В этом году гостей будет ждать новинка — развлекательная рождественская программа La Nadalenca. Сама ярмарка пройдёт с 1 декабря 2018 года по 6 января 2019-го. В дополнение пройдут фестиваль пива и цирковое шоу. Также состоятся фестивали "Гастромаркет" и "Рынок королей". Однако слетать в Испанию вдвоём будет достаточно недёшево — почти 119 тысяч за 5–7 ночей.
Пользуется популярностью и ярмарка в итальянском Больцано, где проходит самая необычная и самая большая ярмарка в стране. Купить на ней возможно только местные сувениры, таковы правила властей. Однако встретить их в других частях страны просто невозможно. Самыми известными принято считать деревянные игрушки и соломенные звёзды на верхушки елей. Порадуют туристов и цены. Стоимость тура в Италию стартует от 20 с лишним тысяч с человека на восемь ночей.
Активно летают россияне в Будапешт. В венгерской столице туристов ждёт ярмарка на площади Вёрёшмарти. Прежде всего туда идут за местными деликатесами: сосисками, жаренными на гриле овощами, крестьянскими пельменями из картофельного пюре и муки, жареными дрожжевыми лепёшками лангош и обязательно за кюртёшкалачами (выпечка цилиндрической формы, которая обжаривается на огне и обильно посыпается корицей). Конечно же, на ярмарке можно будет купить и местные сувениры ручной работы. При этом слетать вдвоём в рождественский период будет достаточно дорого: около 74 тысяч за 5–7 ночей.
Лидером рейтинга стала Прага. По сравнению с прошлым годом спрос на неё увеличился в два раза. Многие считают, что именно здесь создаётся настоящая атмосфера праздника. При этом вся Прага в период праздников превращается в одну сплошную ярмарку. Самые неожиданные сувениры можно купить на площади Республики, на рынке острова Кампа и рядом с базиликой Св. Георгия в Пражском Граде. При этом четыре дня в этот период обойдутся отдыхающему в 18,6 тысячи рублей.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
9 декабря 2018 17:25
Лидером рейтинга стала Прага. Социум
51
9 декабря 2018 16:58
Вы никогда не видели ничего подобного! Более 80 экспонатов из 70 стран мира один необычнее другого! Социум
139
9 декабря 2018 14:30
В этот день мы также чтим память тех, кто получил его посмертно. Социум
248
Здравоохранение
7 декабря 2018 18:07
Коллеги из США высоко оценили работу детской кардиослужбы региона. Здравоохранение
334
7 декабря 2018 11:25
С собой необходимо иметь страховой медицинский полис. Здравоохранение
232
5 декабря 2018 17:50
Оценить качество оказания медицинских услуг жители Самарской области могут по пяти основным критериям: работа регистратуры, участковых врачей, докторов узких... Здравоохранение
329
Новости медицины
3 декабря 2018 19:47Супер Вилитра
Левитра с Дапоксетином – индийский дженерик для улучшения эрекции и борьбы с ранней эякуляцией. Новости медицины
123
29 ноября 2018 13:16
ДНК или дезоксирибонуклеиновая кислота присутствует в организме всех живых существ. У человека она определяет все наследственные черты, полученные от... Новости медицины
150
25 ноября 2018 11:25
Сегодня многие люди имеют проблемы со здоровьем. К сожалению, далеко не все болезни легко вылечить. Новости медицины
208
Туризм
29 ноября 2018 12:35
После закрытия направления многие по-прежнему на сайте ищут туры в Египет. Туризм
2247
27 ноября 2018 11:41
11% ответили, что всегда и везде в путешествиях делают селфи. Туризм
261
27 ноября 2018 10:37
Стороны ведут постоянный диалог для беспроблемного вступления в силу безвизового соглашения. Туризм
345
Образование
8 декабря 2018 19:11
В рамках МШМД пройдут деловые игры, спецкурсы, дипломатические поединки, дебаты, встречи с лучшими педагогами МГИМО. Образование
434
7 декабря 2018 11:32
Она будет рассчитана на 1200 детей. Образование
240
6 декабря 2018 14:28
Он пройдет на 15 площадках. Образование
433
Культура
8 декабря 2018 22:22
Кинематографист также запланировал съёмки фильма-впечатления о композиторе Дмитрии Шостаковиче, сейчас ведутся переговоры с сценаристом будущей ленты. Культура
705
7 декабря 2018 22:18
Победителей объявят 10 февраля 2019 года на церемонии в комплексе Staples Center (Лос-Анджелес). Культура
580
7 декабря 2018 10:56
Коллектив вновь порадует зрителей стройным хоровым пением и сольными исполнениями. Культура
281
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
94
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
389
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
647
Видео
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
410
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
729
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
687
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
439
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
498
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
806
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1043
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
938
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1333
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1724
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1784
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2986
Мероприятия