Эксперты составили рейтинг лучшего розового вина с российских виноградников

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В пятёрку лучших вошли вина "Высокий берег. Цвайгельт", "Chateau Tamagne. Роза Тамани", Zb rose, Esse rose и Chateau Tamagne select rose. Также специалисты отметили марки "Саук-Дере резерв", "Усадьба Перовских. Розовое" и два вида вина марки Fanagoria. Цены лидеров списка стартуют от 203 рублей за бутылку и не превышают 500 рублей.Только одно вино, которое вошло в финальный список, было произведено путём смешивания красного и белого (Zb rose), что допускается стандартом. Но чаще розовый цвет достигается за счёт снятия виноградного сока с мезги (кожица и косточки) посредством прессования или задержки сусла в ёмкости с кожицей и косточками на небольшой промежуток времени.Эксперты также перечислили признаки некачественного розового вина. По их данным, такие вина отличаются желтоватым оттенком и нотками мочёного яблока, которые перекрывают ягодные ароматы. Рейтинг алкогольного напитка снижает и излишняя кислотность, вызывающая чувство жжения, или отсутствие свежести, когда вино напоминает "сладковатый компот".Категория розовых вин стала наиболее малочисленной из исследований в рамках "Винного гида России". Эксперты попробовали 19 торговых марок, а в итоговый рейтинг вошло лишь девять из них.