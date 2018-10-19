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Новости /  Общество /  Социум  

Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в магазины

19 октября 2018 10:19
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Эксперты рассказали, как часто россияне ходят в магазины
Регулярные походы со списком товаров совершают 90% участников исследования.

Большинство россиян совершают запланированные походы по магазинам несколько раз в неделю. Об этом говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое есть в распоряжении РИА "Новости".

— Регулярные походы со списком запланированных для приобретения товаров совершают 90% участников панельного исследования, — говорится в сообщении.
22% запланированные покупки совершают раз в неделю, несколько раз в неделю — 30%, каждый день — 8%. Раз в две-три недели со списком покупок в магазин отправляются 9% опрошенных, раз в месяц закупается каждая восьмая (12%) российская семья.

При этом 57% россиян совершают дополнительные покупки в течение недели, а четверть респондентов не исключают спонтанных приобретений, "под настроение".

Фото pixabay.com
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Комментарии



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