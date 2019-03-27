Эксперты перечислили страны, в которых могут отдыхать сотрудники МВД

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Перед летним сезоном 2019 года эксперты Ассоциации обобщили открытую информацию о списках стран, въезд в которые одобрен для военнослужащих, гражданского персонала Минобороны, сотрудников системы МВД и Росгвардии.Так, для сотрудников МВД, по имеющимся данным, в 2019 году продолжает действовать распоряжение министра внутренних дел от 26 декабря 2017 года. В документе утвержден список из 13 стран, отдых в которых для сотрудников МВД, включая гражданских служащих, признается безопасным, исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки".На постсоветском пространстве - это Армения, Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан, Абхазия, Южная Осетия. Из стран дальнего зарубежья – Вьетнам, Китай и Куба.Для военнослужащих, сотрудников и гражданского персонала Росгвардии действует распоряжение директора Росгвардии от 4 ноября 2017 года.Список стран полностью совпадает с тем, что рекомендован для сотрудников МВД, но в перечень добавлена Мальдивская Республика.