Эксперты объяснили, почему нельзя выкладывать в Интернет фото посадочных талонов

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Дело в том, что на талонах указано уникальное сочетание букв и цифр, с помощью которого взломщики могут получить доступ к PNR — пассажирской записи.В ней хранится вся нужная информация о рейсе, и хакерам будет легко её изменить, указав другие места в салоне и персональные данные, а также просто аннулировать билет.