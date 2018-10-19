Эксперты не нашли в российских магазинах безопасную спаржу по-корейски

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Специалисты также отметили, что спаржа по-корейски связана с настоящей спаржей лишь названием, как и крабовые палочки — с крабами, а готовят её из высушенной пенки соевого молока.Образцы развесной спаржи закупили в супермаркетах "Лента", "Виктория", "Перекрёсток", "Ашан", "О'Кей", Spar, Globus. Почти везде нашлись консерванты в большом количестве."Магазинные" салаты изготавливают большими партиями, продают не сразу, и поэтому, чтобы сохранить их в течение срока годности, в них чаще всего добавляют консерванты. Для этого требуется соблюдение нормы консервантов (сорбиновой и бензойной кислот) до 1,5 г/кг, а также указание их в маркировке товара.Во всех образцах, кроме салата из "Ленты", консерванты есть и фактически, и на этикетке. Только в салате из магазина Spar обнаружилось слишком много консерванта. В спаржу из "Виктории", наоборот, забыли положить указанную в составе сорбиновую кислоту, что могло повлиять на микробиологическую безопасность продукта в пределах срока годности.Консерванты не помогли, а микробиологические показатели неудовлетворительные, заверяют эксперты. Высокий уровень заражения микроорганизмами зафиксирован у всей спаржи, кроме образца из супермаркета "Лента". Бактерии группы кишечной палочки обнаружены во всех образцах, кроме Spar. Количество дрожжей выше предельно допустимого у спаржи из магазинов "Виктория", "Перекрёсток", "О'Кей" и Spar. Плесень найдена в салатах из магазинов "Лента" и Globus. За нарушение требований безопасности все образцы занесены в чёрный список "Росконтроля".ГМО не выявлены ни в одном из образцов, хотя соя является одним из лидеров трансгенных продуктов во всём мире. По фактам выявленных нарушений "Росконтроль" направил в Роспотребнадзор и торговые сети весь материал о проведённых исследованиях в целях принятия соответствующих мер — проведения расследования, ограничения продажи опасной продукции.