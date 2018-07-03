Эксперты назвали срок жизни на пенсии будущих пенсионеров

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«В 2028 году, когда возраст выхода на пенсию по правительственному плану составит 65 лет, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, доживших до 65 лет, если опираться на прогноз Росстата, практически достигнет «датской границы» длительности жизни после выхода на пенсию — 14 с половиной лет. В год повышения возраста выхода на пенсию до 63 лет (2034 год) ожидаемая продолжительность жизни женщин в этом возрасте будет равняться примерно 23 годам», — говорится в докладе.На сегодняшний день ожидаемая продолжительность жизни на пенсии оценивается в 16 лет 1 месяц для мужчин (при действующем пенсионном возрасте 60 лет) и в 25 лет 8 месяцев для женщин (55 лет).Повышение пенсионного возраста в Дании было связано с изменением продолжительности жизни. Проведенная в 2006 году «реформа благосостояния» предполагала индексацию пенсионного возраста с учетом изменения продолжительности жизни граждан, доживших до 60 лет, с закрепленной нижней границей средней продолжительности жизни после выхода на пенсию — 14 с половиной лет. Такого же показателя, по расчетам экспертов ВШЭ, достигнет продолжительность жизни на пенсии российских мужчин к 2028 году.Начатая с 2011 года пенсионная реформа в Дании предполагает повышение возраста выхода на пенсию с 65 до 70 лет в несколько этапов: с 65 до 67 лет — в 2019–2022-м, до 68 лет — к 2030 году, до 69 лет — к 2035-му и до 70 лет — к 2040 году. Условием реализации плана повышения пенсионного возраста на пять лет является увеличение как минимум на столько же ожидаемой продолжительности жизни.Продолжительность жизни 55-летних женщин и 60-летних мужчин в середине 1960-х годов составляла соответственно 24,3 и 15,6 года, указывает в своей статье главный редактор журнала «Демоскоп Weekly», директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. То есть сегодняшние россияне живут на пенсии немногим дольше, чем в 1965 году.Правительство предусмотрело растянутый до 2028 года для мужчин (до 2034-го для женщин) переход к новым пенсионным возрастам.Но чтобы избежать «отката назад» и сохранить период жизни на пенсии на уровне 1965 года, ожидаемая продолжительность жизни мужчин, достигших 65 лет, должна увеличиться как минимум на 2,2 года к 2028-му, утверждает Вишневский. Для того же, чтобы не уменьшилось время пребывания на пенсии по сравнению с нынешним, прирост продолжительности жизни 65-летних мужчин в ближайшие десять лет должен быть на уровне 2,7 года. «Это очень непросто, учитывая, что за предыдущие 50 лет он достиг всего 0,7 года», — пишет автор. Прирост продолжительности жизни 63-летних женщин должен быть еще больше, отмечает он.Ожидаемая продолжительность жизни после 65 лет в России с 1965 по 2015 год выросла лишь на семь месяцев, в то время как во Франции — на 6,8 года, в Италии — на шесть лет, в Испании — на 5,8 года, а в Германии — на 5,7 года, напоминает Вишневский.Впрочем, авторы доклада ВШЭ не увидели демографических ограничений для повышения пенсионного возраста, указал на презентации замдиректора Института демографии ВШЭ Михаил Денисенко. «Говорить о том, что дожитие низкое, что дожитие препятствует повышению пенсионного возраста, — это совершенно несправедливо. Показатели вписываются в палитру показателей, которые были достигнуты многими странами, когда пенсионный возраст повышался», — сказал он.«Очевидно, что должны быть разные подходы к мужскому и женскому населению, поскольку уровни дожития разные. Возможно, прирост пенсионного возраста на отдельных этапах должен быть тесно увязан с приростом продолжительности жизни, но это вопросы, которые нуждаются в обсуждении», — добавил эксперт.О предложении правительства повысить пенсионный возраст с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин премьер-министр Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Пенсионная реформа предполагает переходный период. Он начнется с 2019 года и продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин. Темп увеличения — плюс один год каждый год.Среди факторов, повлиявших на принятие правительством решения, стало увеличение продолжительности жизни. «В последние годы нам удалось добиться существенного увеличения продолжительности жизни: она достигла почти 73 лет», — сказал Медведев. По данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2017-м составила 72,3 года. Но при обсуждении изменения возраста выхода на пенсию важен другой показатель — средняя продолжительность предстоящей жизни в том возрасте, в каком назначается пенсия, подчеркивает Вишневский.​