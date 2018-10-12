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Эксперты назвали самый вкусный шоколад с орехами

12 октября 2018 23:06
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Абсолютным лидером по сумме баллов за вкус стал Ritter Sport. Этот образец — единственный, получивший пятёрку.
Молочный шоколад с фундуком — один из самых популярных видов лакомства. Эксперты проверили семь популярных брендов такого шоколада и определили, влияет ли цена на качество продукта, передает life.ru.

Dove.
Ritter Sport.
Munz.
Fine life ("Кондитерская фабрика "Волшебница").
"Алёнка".
"Шарлиз".
Milka.

Самым дорогим в списке оказался шоколад бренда Munz (225 рублей за плитку), самыми дешёвыми оказались "Шарлиз" и Milka (чуть более 60 рублей).

Абсолютным лидером по сумме баллов за вкус шоколада стал Ritter Sport. Этот образец — единственный, получивший пятёрку. Высокие оценки получили также Dove и Munz. Меньше всего баллов получил шоколад Fine life из-за приторно-сладкого вкуса, таким же оказался и образец "Шарлиз". В "Алёнке" эксперты почувствовали посторонний привкус, который может свидетельствовать о недоброкачественности. Неприятное послевкусие специалисты почувствовали и после образца Milka.

Больше всего орехов — в Ritter Sport (28%). Меньше всего — в образце Milka — 8%. Если говорить о качестве самих орехов, самые свежие оказались в шоколаде Munz и Ritter Sport, помимо того, в Ritter Sport меньше всего сахара.

Эксперты отмечают, что минимальное количество какао в молочном шоколаде — 25%. Все участники теста содержат какао больше, чем минимально допустимое содержание и чем указано в маркировке.

Трансжиры могут присутствовать в шоколаде за счёт молочного жира. Они содержатся в четырёх образцах из семи в очень небольших количествах. Нет трансжиров в "Алёнке", "Шарлиз" и Munz.

Главный эксперт "Росконтроля" Ирина Аркатова рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе шоколада, отметив, что упаковка должна быть не нарушенной, а консистенция твёрдой и без деформаций. Она также рассказала о "поседении" шоколада. По словам специалиста, данный фактор указывает на неправильное хранение шоколада, однако на пищевую ценность не влияет.

— Если в составе обнаружится кокосовое, пальмовое, пальмоядровое масло, то такое изделие не является шоколадом и носит название "кондитерская плитка", — добавила она. 
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Комментарии



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