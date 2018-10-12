Эксперты назвали самый вкусный шоколад с орехами

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Dove.Ritter Sport.Munz.Fine life ("Кондитерская фабрика "Волшебница")."Алёнка"."Шарлиз".Milka.Самым дорогим в списке оказался шоколад бренда Munz (225 рублей за плитку), самыми дешёвыми оказались "Шарлиз" и Milka (чуть более 60 рублей).Абсолютным лидером по сумме баллов за вкус шоколада стал Ritter Sport. Этот образец — единственный, получивший пятёрку. Высокие оценки получили также Dove и Munz. Меньше всего баллов получил шоколад Fine life из-за приторно-сладкого вкуса, таким же оказался и образец "Шарлиз". В "Алёнке" эксперты почувствовали посторонний привкус, который может свидетельствовать о недоброкачественности. Неприятное послевкусие специалисты почувствовали и после образца Milka.Больше всего орехов — в Ritter Sport (28%). Меньше всего — в образце Milka — 8%. Если говорить о качестве самих орехов, самые свежие оказались в шоколаде Munz и Ritter Sport, помимо того, в Ritter Sport меньше всего сахара.Эксперты отмечают, что минимальное количество какао в молочном шоколаде — 25%. Все участники теста содержат какао больше, чем минимально допустимое содержание и чем указано в маркировке.Трансжиры могут присутствовать в шоколаде за счёт молочного жира. Они содержатся в четырёх образцах из семи в очень небольших количествах. Нет трансжиров в "Алёнке", "Шарлиз" и Munz.Главный эксперт "Росконтроля" Ирина Аркатова рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе шоколада, отметив, что упаковка должна быть не нарушенной, а консистенция твёрдой и без деформаций. Она также рассказала о "поседении" шоколада. По словам специалиста, данный фактор указывает на неправильное хранение шоколада, однако на пищевую ценность не влияет.— Если в составе обнаружится кокосовое, пальмовое, пальмоядровое масло, то такое изделие не является шоколадом и носит название "кондитерская плитка", — добавила она.