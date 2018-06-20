Эксперты назвали самый вероятный сценарий прохождения пенсионной реформы

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Неподготовленность элиты и широких слоев населения к реформе эксперты объясняют 13-летней паузой в масштабных преобразованиях, наступившей после монетизации льгот в 2005 году. Тогда переход от натуральных льгот к выплате денежных компенсаций привел к массовым протестам вплоть до перекрытия федеральных трасс.Другой помехой реформе эксперты сочли «тиражирование представления о России как о великой державе» и распространение стереотипа о «всесилии» российского государства с его «бескрайними закромами».Инициатива не сопровождалась системной работой с общественным мнением, не является консенсусной для самой власти, не имеет «публичного драйвера» во власти и оставляет «ощущение зашкаливающего уровня импровизации», говорится в докладе. В условиях размытой повестки и табуированности на критику власти пенсионная тематика остается вариантом выплеска агрессии в адрес правительства, полагают эксперты «Петербургской политики».Тем не менее проект пенсионной реформы не стал «самоубийственным» для власти, которая сохраняет возможности для маневра в части коррекции пенсионной системы, считают в фонде. Другими факторами, играющими в пользу власти, в докладе называются слабая и маргинализированная традиция социальных и политических протестов, а также инерция внешнеполитической мобилизации.Эксперты обрисовали пять сценариев прохождения реформы.Компромисс по инициативе власти является наиболее вероятным сценарием (40%). В пользу этого варианта говорит то, что президент не стал пользоваться прямой линией для стимулирования спроса на реформу, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее сказал, что Владимир Путин выдержит паузу в вопросе отношения к проблеме. Слабой стороной такого сценария в «Петербургской политике» называют дальнейшее снижение субъектности правительства и, возможно, всех институтов власти, которые успеют заявить о поддержке реформы. Имеются и риски выработки иммунитета власти к реформам, как это было после монетизации льгот.Другой сценарий подразумевает продавливание изначального варианта реформы с помощью мобилизации всех властных институтов, административных инструментов и манипуляции динамикой протеста. Против такого сценария говорит «дефицит мотивации власти к действиям, которые будут расценены обществом как шоковые». Поэтому вероятность такого варианта эксперты оценивают всего в 20%.Те же 20% в «Петербургской политике» отдают сценарию принуждения обществом власти к компромиссу. С одной стороны, традиция социального протеста в стране утрачена, но в обществе остается потребность для стихийных эмоциональных выплесков, отмечается в докладе.Есть и другой вариант компромиссной реформы — но уже в результате внутреннего разлома во власти. «Чем больше зазор между позицией правительства и президента, тем большее количество игроков могут начать расшатывать ситуацию изнутри — от Думы и Совета Федерации до профсоюзов, медиа и церкви», — считают авторы доклада. Такому варианту отдается 15%.Самым маловероятным вариантом (5%) «Петербургская политика» называет вариант пересмотра реформы после принятия закона. «Сильных сторон у такого сценария почти нет, однако периодическая ревизия пенсионного законодательства давно стала нормой для российской практики», — заключают эксперты.Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов считает самым вероятным сценарием проведение властью компромиссного варианта повышения пенсионного возраста, но только при условии серьезного недовольства в обществе. «Сама реформа снизит и без того невысокий рейтинг правительства, пострадает и рейтинг кандидатов от единороссов на выборах. Рейтинг президента реформа затронет слабо, поскольку он стал «тефлоновым» — пропаганда выводит главу государства из-под удара», — рассуждает Миронов. Впрочем, отложение принятия закона на осень (об этом говорил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков) создает дополнительные риски власти, добавил политолог.По степени долгосрочных политических рисков для власти повышение пенсионного возраста сопоставимо с протестами против монетизации льгот, сказал РБК директор по исследованиям Института социально-экономических и политических исследований Александр Пожалов.Как полагает Пожалов, подобные реформы разрушают у населения устоявшийся образ «социального государства». Это ситуация, при которой власть и общество неформально соглашаются с тем, что в том числе пенсионные льготы являются компенсацией за тяготы трудовой жизни, низкий уровень доходов у значительной части населения страны, невысокое качество базовой медицины в регионах и т.п. Другим ударом по образу «социального государства» станет будущая реформа по повышению адресности льгот, прогнозирует эксперт.Инициатива по повышению пенсионного возраста вызвала протест со стороны профсоюзов и политической оппозиции. Федерация независимых профсоюзов России предложила главам региональных организаций профсоюзов выйти на митинги против повышения пенсионного возраста. Протестные акции также анонсировали основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, левые силы, Конфедерация труда России, «Яблоко», «Открытая Россия».Все эти силы запланировали свои протестные акции в регионах на разное время, их лидеры не координируют свои действия вместе для придания акциям массового характера, отметил Пожалов. По его мнению, активность ФНПР превращается в часть устраивающей Кремль кампании по подготовке общественного мнения к вмешательству президента и смягчению реформы. Вероятный компромисс Пожалов видит в повышении пенсионного возраста для женщин — ядерного электората власти — на три-пять лет, а не на восемь, и отказ от повышения пенсионного возраста для досрочных пенсионеров, проработавших в условиях Крайнего Севера и занятых тяжелым трудом на селе.