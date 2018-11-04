Эксперты назвали самые популярные и дешёвые российские курорты в ноябре
4 ноября 2018 19:53
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Эксперты проанализировали данные о бронировании туристами отелей в первой декаде ноября. Выяснилось, что самым популярным направлением в Краснодарском крае является Сочи. Одна ночь там обойдётся в среднем 1,8 тысячи рублей. Следом идёт Анапа — 1,4 тысячи рублей и Геленджик — 1,1 тысячи рублей. Дешевле всего в Краснодарском крае — в Ейске. Сутки в местной гостинице стоят тысячу рублей.
Самым популярным направлением в Крыму оказалась Ялта. Ночь там будет стоить 1,9 тысячи рублей, в Алуште, которая заняла второе место в рейтинге, — 1,7 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Севастополь — 1,8 тысячи рублей. Наиболее экономно в Крыму можно отдохнуть в Феодосии, Судаке и Николаевке — 1,3 тысячи рублей за сутки.
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