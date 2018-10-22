Эксперты назвали регионы с самым дорогим и дешёвым сетевым газом
22 октября 2018 23:45
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Отмечается, что РФ заняла третье место среди стран Европы по доступности газа для местных жителей. Средняя цена на него составляет 6,18 рубля за кубический метр, при этом стоимость сетевого газа в 44 регионах ниже общероссийской. Например, в Севастополе он стоит 3,86 рубля за кубический метр.
Отмечается, что в 15 регионах цена сетевого газа превышена. Так, в Иркутской области она составляет 13,6 рубля за кубический метр.
Всего в рейтинг вошло 73 региона России.
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