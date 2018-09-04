Эксперты назвали лучшее время для бронирования отелей

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Проанализировав популярные направления поездок, эксперты утвердились во мнении, что выгоднее всего запланировать поездку на непопулярное для туризма время. Так, например, 7 апреля в Марракеше жильё стоит почти в десять раз дешевле, чем 28 июля.— Наше исследование показывает, что смена даты путешествия на несколько дней может быть очень выгодным решением, — заявил директор Kayak Europe Джон-Ли Саез.