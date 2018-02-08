Эксперты изучили стоимость бензина в разных регионах Европы

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А значит, данными по нескольким небольшим странам (таким, как: Молдавия, Македония, Сербия) можно пренебречь. Оказалось, что самое доступное топливо в Казахстане, если только это государство можно отнести к числу европейских. В Казахстане за 95-й бензин просят, в среднем, 31 рубль за литр (в пересчете на российскую валюту по текущему курсу). На втором месте в рейтинге Белоруссия, где за литр бензина той же марки придется заплатить 36.4 рубля., у нас средняя цена 95-го бензина этой зимой составляет 41 рубль за литр. На ступеньку ниже в таблице расположилась Украина, где топливо стоит 55 рублей, в пересчете по нынешнему курсу. Далее цена резко возрастает, в Болгарии за литр бензина сегодня необходимо заплатить 72.3 рубля, а в Польше 78.7 рубля.Значительно дороже 95-й бензин в крупных странах. Германия в рейтинге на 21 позиции (93.6 рублей), Великобритания на 22 месте (94.1 рубля), Франция на 26 строчке (102.2 рубля). Больше всего денег оставляют в кассах АЗС в таких странах, как Греция (106.9 рубля), Италия (108.5 рублей) и Нидерланды (110.3 рубля).В мире есть страны, где бензин существенно дешевле, так в Кувейте за литр 95-го платят всего 19.8 рубля. В США уровень цен сравним с российским, на заправках Америки литр топлива обходится покупателям в сумму, аналогичную 45 рублям.Уровень цен на дизельное топливо, в целом совпадает с приведенным рейтингом для географии расценок на 95-й.