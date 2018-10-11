Эксперты ОНФ проверили оснащенность сельских фельдшерско-акушерских пунктов в Самарской области

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В целом эксперты оценили ситуацию как удовлетворительную, но отметили, что в ряде случаев фактическая оснащенность медицинских учреждений не соответствует утвержденным министерством здравоохранения и социального развития России рекомендациям.Член регионального штаба ОНФ Валерий Синцов напомнил, что Самарская область вошла в перечень субъектов, которым распоряжением правительства РФ выделены средства в размере 9,6 млн руб. на приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий для получения доступной медицинской помощи жителями удаленных и малочисленных поселков. В ходе мониторинга эксперты проверили более 40 населенных пунктов и убедились, что большинство действующих стационарных медицинских учреждений соответствуют установленным критериям оснащенности, но четыре медучреждения в удаленных поселках оказались неработающими – в поселке Дудачный Волжского района, селе Тростянка Краноярского района, поселке Солнечная Поляна и в поселке Липяги.В поселке Дудачный фельдшерский пункт находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, однако медицинская помощь населению регулярно оказывают врачи мобильных медицинских бригад. «Благодаря организованной работе руководства центральной районной больницы Волжского района два раза в месяц прием ведет специалист отделения врачей общей практики из села Подъем-Михайловка, раз в месяц приезжает передвижной мобильный флюорограф, проводится плановая вакцинация и диспансеризация», - рассказал эксперт ОНФ в Самарской области Алексей Сыромятников.В удаленных селах Ставропольского района общественники увидели добротные помещения для работы медиков, их порадовало оснащение необходимым перечнем оборудования и медикаментов. «Однако здесь эксперты выявили несоответствие данных регионального министерства здравоохранения фактическому наличию медицинских учреждений. 14 амбулаторий, фельдшерских пунктов и отделений врачей общей практики, оказывающих медицинскую помощь населению района, просто выпало из внимания регионального ведомства, хотя на сайте районной больницы сведения о них есть», - заметил Синцов.Жители поселка Бахилова Поляна сообщили, что передвижные медицинские комплексы к ним не приезжают, и они остро нуждаются в помощи медиков. В селе Ширяево плохо организована непрерывность оказания медицинской помощи, и бывает, что одновременно медсестра уходит в отпуск, врач – уезжает на учебу, и население остается без медицинской помощи. Оба этих населенных пункта территориально относятся к Жигулевску, сообщил член регионального штаба ОНФ Денис Радченко.Наибольшее количество нареканий по организации медицинской помощи эксперты отметили в Красноярском районе. Эксперты увидели, что состояние помещения ФАПа в селе Тростянка почти аварийное, оснащенность лекарствами и оборудованием – неудовлетворительная. Жители пожаловались, что фельдшер регулярно отсутствует на рабочем месте, по телефону часто бывает недоступен, а когда удается дозвониться, не соглашается идти на телефонный вызов, даже к ребенку с температурой. По всем вопросам жители вынуждены обращаться в центральную районную больницу за 40 км от села. Анализ сайта Красноярской ЦРБ показал, что информация об удаленных медицинских пунктах там отсутствует.Повсеместно общественники отметили нехватку молодых кадров, основной возраст медперсонала - старше 40 лет.Все замечания и предложения по устранению выявленных нарушений в организации медицинской помощи эксперты ОНФ направили региональным органам власти.Активисты ОНФ продолжат мониторинг обеспечения требований доступности и оснащенности медицинский учреждений, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.