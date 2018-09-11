Эксперты ОНФ пришли к выводу о необходимости доработки схемы обращения с отходами в Самарской области

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«В ходе мониторинга ОНФ исполнения «майского указа» президента Российской Федерации, лидера Народного фронта Владимира Путина о создании современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I и II классов опасности, активисты ОНФ в Самарской области обратились в областное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с просьбой предоставить информацию о том, как ведется учет объектов по обезвреживанию и утилизации опасных отходов в Самарской области. Из официального ответа со ссылкой на постановление правительства семилетней давности следует, что в компетенцию данного ведомства не входят вопросы обезвреживания и утилизации опасных отходов. Нас просто перенаправили в управление Росприроднадзора, выждав ровно положенный по регламенту чиновников месяц. Помимо того, что мы в очередной раз столкнулись с отсутствием горизонтального взаимодействия между различными структурами областного уровня, у экспертов ОНФ возник закономерный вопрос, каким образом министерство энергетики и ЖКХ формирует «дорожную карту» по обращению с отходами, не обладая всей полнотой информации по их утилизации и обезвреживанию», – рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Самарской области, эксперт региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Марин.Эксперты ОНФ проанализировали работу шести предприятий различной формы собственности – частных, муниципальных и государственных унитарных, которые занимаются обезвреживанием и утилизацией отходов I и II классов опасности в Самарской области, выявили около 100 контейнерных площадок по сбору батареек, ртутных и энергосберегающих ламп, уточнил руководитель регионального исполкома Народного фронта.«Однако дальнейшую судьбу отходов, собранных в специальных контейнерах, проследить не удалось. Из шести предприятий фактически работают только три организации: две занимаются переработкой ртутных ламп, одна организация занимается только транспортировкой отходов I и II класса опасности. Представители еще одной организации отказались предоставить информацию о своей деятельности экспертам регионального отделения ОНФ, а работа двух других организаций фактически прекращена. Общественников взволновал также выявленный факт, что собранные в специальных контейнерах опасные отходы в дальнейшем смешиваются с обычным мусором и, следовательно, ни о каком обезвреживании в данном случае говорить не приходится», – поделился итогом мониторинга Марин.По итогам выявленных недостатков будут сформированы общественные предложения по уточнению территориальной схемы обращения с отходами, которые эксперты Народного фронта озвучат на региональной конференции ОНФ в начале октября 2018 года, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.Фото: соцсети