Эксперты ОНФ обсудили систему выявления талантливой молодежи в Самарской области на примере олимпиады «Я-профессионал»
26 июля 2018 16:26
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Руководитель проекта «Я – профессионал» Валерия Касамара рассказала, что олимпиада «Я – профессионал» является одним из флагманских проектов платформы «Россия – страна возможностей», поддержанной Президентом РФ Владимиром Путиным. Олимпиаду организует и проводит Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с высшими учебными заведениями по всей России.
«Конкурс "Я - профессионал" является частью открытой платформы "Россия - страна возможностей", которая осуществляет отбор, экспертизу и поддержку проектов, направленных формирование эффективных и справедливых социальных лифтов. Участие в олимпиаде позволяет молодежи развить свои профессиональные компетенции и стать востребованными специалистами. Стратегическая цель проекта – сокращение разрыва между содержанием вузовских программ и требованиями работодателей», - подчеркнула Касамара.
Проект стартовал год назад, пояснила руководитель проекта, и тогда в нем участвовало 10 вузов-организаторов, олимпиада проходила по 27 направлениям. Из почти 300 тысяч поданных заявок более 2 тысяч человек стали дипломантами Олимпиады. Самарская область по числу дипломантов заняла 19 место в РФ и 6 в ПФО.
«Спустя год мы уже имеем 21 вуз-организатор и 54 направления олимпиады. Линейка проектов рассчитана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, волонтеров и школьников. Все проекты платформы реализуются при участии авторитетных наставников. Мы предлагаем будущим специалистам 88 предприятий для прохождения стажировок», - уточнила она.
Член регионального штаба ОНФ, ректор Самарского университета Евгений Шахматов заметил, что участие предприятий в этом проекте «Я-профессионал» мотивирует студентов не только проверить свои знания, навыки, но проявить себя и найти своего работодателя. «В новом «майском» Указе Президента поставлена задача формирования системы профессиональных конкурсов, чтобы создать максимальные возможности для профессионального и карьерного роста. Данный проект выполняет поставленную задачу. Сегодня мы часто сталкиваемся с проблемой, что за время подготовки специалиста по целевому направлению, ситуация меняется, студент заканчивает вуз, приходит на предприятие, а для него мест нет. Очень важно сохранить преемственность, чтобы молодые ребята, попавшие в этот социальный лифт, и прошедшие отбор через площадку олимпиады, были уверены, что они наверняка будут трудоустроены», - поделился Шахматов.
Участники круглого стола, эксперты ОНФ, выработали ряд предложений совместно с министерством образования по продвижению проекта в регионе. «В нашем движении много активной молодежи, студентов, которые готовы предложить креативные формы популяризации профессиональной олимпиады для студентов», - прокомментировал член регионального штаба ОНФ Владимир Марин.
После круглого стола руководитель проекта встретилась с дипломантами олимпиады от Самарской области и молодыми активистами ОНФ. Участник команды «Молодежка ОНФ» Сергей Борзенков провел презентацию молодежного проекта Народного фронта и предложил победителям олимпиады активнее участвовать в общественной жизни и мониторингах. «Считаю вполне закономерным и логичным, если победители вузовской олимпиады станут членами команды «Молодежки ОНФ» по примеру того, как победители конкурса «Лидеры России» стали экспертами и активистами Народного фронта. Такая интеграция повысит качество экспертного сообщества, а значит общественные предложения быстрее найдут свое отражение в решениях органов власти», - уточнил Борзенков, передает пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ.
Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения ОНФ
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