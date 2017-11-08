Эксперты ОНФ «Генеральная уборка» выступают против строительства 58 полигонов ТКО в Самарской области
8 ноября 2017 20:08
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Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка», депутат Госдумы РФ Владимир Гутенев отмечает, что в территориальной схеме по обращению с отходами данные указаны не в полном объеме. «Неполная информация в разделе терсхемы «Нахождение источников образования отходов» может привести к ситуации, когда региональный оператор, который должен пользоваться территориальной схемой как своей настольной книгой, не сможет корректно планировать свою деятельность, что в конечном счете отразится на эффективности его работы. В результате недочетов не исключено, что, например, пластиковые бутылки, которые могли бы переработаться имеющимися предприятиями, отправятся на свалки», - отметил Гутенев.
По его словам, в терсхеме также отсутствуют карты с источниками образования отходов, местами накопления, объектами по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов и схемы потоков отходов. «Нехватка этой важной информации значительно затруднит работу региональных операторов и операторов по обращению с отходами, что вряд ли будет способствовать эффективному развитию сферы обращения с отходами в регионе», - подчеркнул Гутенев.
Координатор проекта Народного фронта «Генеральная уборка» также отмечает, что Самарская область, судя по целевым показателям по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, представленных в одноименном разделе территориальной схемы, серьезно отстает от других регионов в области переработки отходов.
«Вместо того, чтобы развивать перерабатывающие отрасли, внедрять и популяризировать раздельный сбор мусора, вовлекать предпринимательское сообщество в сферу обращения с отходами, в нынешней версии предлагается в период с 2018 по 2020 гг. увеличить количество полигонов твердых коммунальных отходов с 3 до 61. На наш взгляд, подобный сценарий развития отрасли обращения с отходами негативным образом скажется на экологическом состоянии региона. Несомненно, территориальная схема Самарской области требует серьезнейшей корректировки с учетом наших предложений, которые в ближайшее время будут направлены руководству региона», - резюмировал Гутенев, сообщает пресс-служба ОНФ.
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